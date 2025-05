Natuurinclusief nieuwbouwproject in Amsterdam van start

In de Weespertrekvaart in Amsterdam komen 223 duurzame nieuwbouwwoningen. Het nieuwbouwproject, dat de naam GROEI! draagt, moet een van de meest natuurinclusieve nieuwbouwprojecten van Nederland worden. Naar verwachting start de bouw in september 2025.

Het project wordt ontwikkeld door VORM en bestaat voornamelijk uit biobased materialen en duurzame installatiemodules van MONTER. Ook worden er groene gevels toegepast, waar nest- en schuilvoorzieningen worden verwerkt voor diverse vogelsoorten. Op één van de gebouwen komt zelfs nog een daktuin op acht meter hoogte.

De daktuin en het gevelgroen worden voorzien van water door middel van een grijswatersysteem. Het grijswater van de woningen wordt dan gefilterd en hergebruikt als irrigatie voor het groen. Het doel is dat de woningen Paris Proof worden met een MPG van <0,5.

Modulair houtbouwsysteem

De woningen worden gerealiseerd met een modulair houtbouwsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om beton, staal en gips te vervangen met robotisch gefreesde houten elementen. “Hiermee kunnen we per hectare bos het meeste beton vervangen, tegen de laagste kosten en met volledige grip op de kwaliteit”, vertelt Hans Meurs, CEO van VORM. “Dat zorgt voor een besparing van zo'n 70 ton CO 2 per woning”. De draagconstructie wordt gerealiseerd met Laminated Veneer Lumber (LVL). Doordat er alleen lichte materialen worden gebruikt, zijn zware kranen of grote oppervlaktes niet nodig tijdens de bouw.

Groen onderhoud

Wie zich zorgen maakt over de hoeveelheid groen en het onderhoud dat erbij komt kijken, hoeft zich volgens VORM geen zorgen te maken. In de plannen is meegenomen dat de plantensoorten beperkt onderhoud vereisen en dat de natuur zoveel mogelijk het werk doet. Daarbij is ook nagedacht over de locaties van nestkasten. Deze staan op rustige plekken, zodat deze zo min mogelijk worden gestoord. Tot slot heeft Donker Groen zich voor 15 jaar gecommitteerd aan het onderhoud.

Ruimte voor ontmoetingen

Het nieuwbouwproject bestaat uit 48 sociale huurwoningen, 117 3-kamer middenhuurwoningen en 58 koopwoningen. “Naast betaalbaar wonen biedt GROEI! nog veel meer, zoals een buurtkamer grenzend aan een stadspark en een maatschappelijke functie met 31 wooneenheden met 24-uurs zorg”, vertelt Hans. “Ruimte voor ontmoetingen stimuleren we op verschillende niveaus, door een combinatie van looproutes met groen en tuinen. Zo brengen we een sterke sociale verbondenheid in de buurt die zorgt voor een fijne, leefbare en veilige leefomgeving.”