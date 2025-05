Toekomstbestendig kantoor met circulaire principes

Een voorbeeld van hoe herontwikkeling leidt tot duurzame en inspirerende werkplekken. Dat moet het BREEAM-NL Excellent OKU Office zijn, dat door Dura Vermeer Bouw Midden West werd opgeleverd aan vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter. “Het project laat zien hoe dit deel van de stad zich ontwikkelde tot een levendige en aantrekkelijke werkplek.”

Dura Vermeer neemt zelf per 2 juni 2025 intrek op de tweede etage van het pand, met een oppervlakte van 2.173 m². De totale omvang van OKU Office bedraagt circa 7.500 m². UP Architecture is verantwoordelijk voor het interieurontwerp van de nieuwe kantoorlocatie aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West.

“Wij kijken ernaar uit dat wijzelf - als ontwikkelaar en bouwer van Noord-Holland en Utrecht - een centrale plek innemen in de stad Amsterdam”, aldus Edwin de Kuiper, directievoorzitter Dura Vermeer Bouw Midden West. “Het is bijzonder om niet alleen te bouwen aan de toekomst van deze stad, maar er ook daadwerkelijk deel van uit te maken. OKU Office weerspiegelt onze visie op duurzame, toekomstgericht werk- en ontmoetingsplekken die het werkplezier verhogen.”

"OKU Office is een mooi voorbeeld van hoe herontwikkeling leidt tot duurzame, inspirerende werkplekken”, gaat Maarten de Gruyter, directeur Boelens de Gruyter, verder. Samen met Dura Vermeer hebben we een bestaand gebouw een nieuwe toekomst gegeven. Het project laat zien hoe dit deel van Amsterdam-West zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een levendige en aantrekkelijke plek om te werken.”

Toekomstbestendig kantoorgebouw

Het gebouw is volledig teruggebracht tot de betonnen draagconstructie en daarna met zorg heropgebouwd tot een toekomstbestendig en duurzaam kantoorgebouw dat voldoet aan de eisen van nu. OKU Office heeft een BREEAM-NL Excellent ontwerpcertificaat. Met een nieuw atrium, een grote centrale trap en ruime, lichte vloeren sluit OKU Office perfect aan op de wensen van de moderne werkomgeving.

Verhuizing

Dura Vermeer Bouw Midden West vestigt zich op de tweede verdieping van OKU Office. In nauwe samenwerking met UP architecture, verantwoordelijk voor het interieurontwerp, is een werkomgeving gecreëerd die mensgericht, duurzaam en toekomstbestendig is. Het nieuwe kantoor is ontworpen als een plek die aanvoelt als een natuurlijke ‘hub’ voor ontmoeting, samenwerking en inspiratie.

Circulaire principes

Er is ingezet op circulaire principes, met hergebruik van bestaande elementen, gerecyclede materialen en een indeling die samenwerking bevordert. De constructieve elementen van het gebouw blijven zichtbaar, wat samen met natuurlijke kleuren, rijke materialen en veel groen zorgt voor een prettige werkplek.

“Het kantoor ademt straks Dura Vermeer Bouw Midden West, die op een duurzame manier bezig is met mens en aarde”, aldus Anne Boonstra, architect UP Architecture. Ook met hun eigen kantoor laten ze zien dat ze focussen op de waarde voor hun klanten en eindgebruikers. In dit geval door een gezonde, inspirerende, flexibele werkplek te bieden. Het is een werkomgeving waar mensen zich welkom en verbonden voelen en waar ideeën als vanzelf ontstaan.”

Centrale, levendige plek

De oplevering van OKU Office is een belangrijke stap in de transformatie van het Koningin Wilhelminaplein tot een dynamische stadswijk – een ontwikkeling waar Boelens de Gruyter zich al jaren voor inzet. Een levendige plek waar wonen, werken en recreëren samenkomt. OKU Office is uitstekend bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. NS-station Lelylaan ligt op slechts drie minuten lopen en biedt aansluiting op trein, metro, tram en bus. Voor automobilisten is het gebouw eenvoudig te bereiken vanaf de A10 (west), via afslag S106 (West/Osdorp).