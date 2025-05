Natuurinclusieve houten woontoren in Amstelveen

De realisatie van de eerste houthybride woontoren van Amstelveen is een stap dichterbij met de onherroepelijke omgevingsvergunning. De zestien verdiepingen tellende toren verrijst tussen het stadshart en de Keizer Karelparkwijk en combineert een hybride houtconstructie met groene gevels en een gelaagd ontwerp.

Waar jarenlang auto’s de boventoon voerden, ontstaat straks ruimte voor mens en natuur. Op de locatie van een voormalig tankstation aan de Ouderkerkerlaan ontwikkelen Being en Innova 131 woningen: 72 koopappartementen en 59 huurwoningen. Op de begane grond komt ruimte voor een buurtgerichte commerciële invulling, zoals een sportstudio of kleine supermarkt. De huurwoningen zijn overgenomen door AHAM Vastgoed en worden vanaf 2027 verhuurd.

Ecologische signatuur

Het ontwerp van Team V Architectuur maakt Amstelwood tot een opvallend woongebouw. De groene plint sluit aan op de omliggende wijk, met trapsgewijze terrassen als overgang naar de openbare ruimte. De houten toren opent zich steeds verder naar boven toe, waardoor een speels en uitnodigend beeld ontstaat.

Groene gevels, inheemse beplanting en natuurinclusieve maatregelen dragen bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Door te kiezen voor een houthybride constructie en natuurlijke materialen wordt de ecologische voetafdruk aanzienlijk verlaagd.

Groen wonen in de stad

Amstelwood speelt in op de groeiende behoefte aan woningen die niet alleen functioneel zijn, maar ook rust, groen en verbondenheid bieden. Het project levert een duurzame impuls aan de woningvoorraad van Amstelveen en sluit aan bij de ambitie van de gemeente om te groeien als groene en toekomstgerichte stad. Tegelijkertijd geeft het een nieuw gezicht aan de entree van de wijk – zichtbaar vanaf de A9 en Beneluxbaan, en verbonden met het OV-knooppunt.

Amstelwood is een ontwikkeling van Being en Innova. Het ontwerp is van Team V Architectuur en is tot stand gekomen in samenwerking met DS Landschapsarchitecten, Arup, SkaaL Bouweconomisch Adviesbureau en DGMR. De verkoop van de woningen verloopt via Eefje Voogd Makelaardij. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website.

Artist impression Vivid Vision