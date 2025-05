Circulariteit en energie-efficiëntie voor hub in Veghel

Circulariteit, energie-efficiëntie en duurzaamheid staan centraal in de nieuwe remarketinglocatie van Ayvens in Veghel, dichtbij de A50. Het bedrijf noemt dit een “hypermoderne faciliteit om Multi-Cycle Lease, het opnieuw inzetten van teruggekomen leaseauto’s, verder te laten groeien”.

De nieuwe hub komt op een terrein van ruim 91.000 m² en omvat een gebouw van zo’n 9.000 m² met daarnaast een overkapping van 26.000 m² die is voorzien van zonnepanelen. Er komt onder meer een refurbishmentruimte van minimaal 4.000 m², faciliteiten voor reiniging en polijsten, én een professionele fotostudio. Op deze locatie komen jaarlijks circa 50.000 auto’s terug uit de lease, om vervolgens opnieuw ingezet te worden voor een nieuwe leaseperiode of klaargemaakt te worden voor verkoop.

Voor de ontwikkeling van de locatie werkt Ayvens samen met verschillende partners: de projectontwikkeling is in handen van Intospace, de bouw wordt gerealiseerd door Aannemingssbedrijf Wouters Schijndel, en het ontwerp is afkomstig van Mulderblauw Architecten. De locatie wordt gebouwd conform BREEAM-NL Excellent.

CO2-uitstoot verlagen

Met de keuze voor een centrale locatie worden transportbewegingen beperkt en routes geoptimaliseerd. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op de CO₂-uitstoot en draagt bij aan een efficiënte en toekomstgerichte dienstverlening.

Optimaal verduurzamen

Sander Pleij, Managing Director van Ayvens in Nederland: “Met de realisatie van deze nieuwe locatie beschikken we straks over drie strategische automotive locaties – Veghel, Breukelen en Vuren – om onze klanten nog beter te ondersteunen met duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen. Ook maakten we van de gelegenheid gebruik om de locatie zelf optimaal te verduurzamen. We kijken uit naar de feestelijke opening later dit jaar.”