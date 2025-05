Woningcorporatie zorgt voor houten woongebouw

De Rotterdamse wijk Pendrecht beschikt over het eerste houten woongebouw met betaalbare huurwoningen. De woningen zijn bedoeld voor mensen die net te veel geld verdienen om in een sociale huurwoning te wonen.

In opdracht van woningcorporatie Woonstad Rotterdam ontwierpen en bouwden architectenbureau Powerhouse Company en aannemer Waal het nieuwe houten woongebouw Valckensteyn. De hoofddraagconstructie is, naast de begane grond en de lift- en trappenkern, volledig gemaakt van Cross Laminated Timber (CLT).

Gasloos en biobased

In totaal gingen er bijna 1.500 bomen uit duurzame bomenkap in het gebouw, laat de corporatie weten. Daarmee heeft Valckensteyn een CO 2 -opslag van 14 miljoen autorijkilometers. Het woongebouw beschikt over 82 woningen in de middenhuur. Deze woningen zijn gasloos, beschikken over vloerverwarming en zijn aangesloten op stadswarmte. Daarnaast liggen er zonnepanelen op het dak, voor de lift en de verlichting in het gebouw. Stefan Prins van Powerhouse Company: “Met Valckensteyn tonen we aan dat betaalbare woningbouw gerealiseerd kan worden met duurzame bouwmethodes. Het resultaat combineert hoog wooncomfort met een elegante architectuur.”

Biodiversiteit

Daarnaast wordt Valckensteyn omringd door een groene parkachtige tuin, die LAP Landscape & Urban Design heeft ontworpen. In het ontwerp van het woongebouw heeft het architectenbureau ook biodiversiteitskenmerken opgenomen, zoals nestkasten voor vogels en vleermuizen in de gevel. Bestuursvoorzitter Mohamed el Achkar: “Wij zijn heel trots dat we zo’n innovatief en betaalbaar woongebouw als Valckensteyn aan Pendrecht kunnen toevoegen. De buurt wordt hierdoor steeds beter.” Het nieuwe houten woongebouw vervangt het gelijknamige gebouw, dat op dezelfde plek stond van 1971 tot 2012.

Foto boven: Het houten woongebouw Valckensteyn beschikt over 82 middenhuurwoningen. (Foto: Woonstad Rotterdam)