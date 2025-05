Woningcorporatie bouwt 25 Nul op de Meter-woningen in Klazienaveen

De nieuwbouw is bestemd voor sociale huur en wordt gerealiseerd door Dura Vermeer en Lefier. Het doel is om de woningen in de tweede helft van dit jaar op te leveren.

“We bouwen hier toekomstbestendige woningen waar mensen prettig en betaalbaar kunnen wonen”, aldus Pieter Witzenburg, directeur vastgoed van Lefier. De woningen komen op de plaats waar voorheen woningen uit de jaren 50 stonden. Deze zijn inmiddels gesloopt en maken plaats voor woningen die gasloos zijn en worden voorzien van zonnepanelen.

Bouwstroom Noord

Het nieuwbouwproject is onderdeel van Bouwstroom Noord en is een samenwerking tussen vijf corporaties: Actium, Lefier, Wold & Waard, Woonconcept en Woonservice. Ook zijn twee bouwbedrijven, Dura Vermeer en Trebbe, betrokken bij de ontwikkeling. De samenwerking is tot stand gekomen om efficiënt en betaalbare nieuwbouw te realiseren.

Advies

Het advies van Lefier aan andere corporaties is dan ook dat je standvastig blijft bij tegenvallers en niet in oude patronen valt. Gelijkwaardigheid en standaardisering is de basis.

