Gemeentehuis Land van Cuijk: Duurzame combinatie van renovatie en nieuwbouw

Op 1 januari 2022 fuseerden de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Met de opening van het vernieuwde gemeentehuis in Boxmeer is er sinds dit voorjaar ook sprake van één gezamenlijke locatie. De bestaande bouw is opgewaardeerd naar BENG en de uitbreiding is energieneutraal.

Foto: Philip Driessen

HEVO begeleidde het project vanaf de visie en haalbaarheid (scenariostudie) tot en met de uiteindelijke realisatie. Mark Janssen van Gaal, Joost van Diemen en Tim Mechielsen vertellen over het proces en de succesfactoren die daarin een rol speelden.

Geen hoofdpijndossier

Na de vaststelling van het huisvestingsscenario werd door HEVO een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen opgesteld. Dat vormde de basis voor het benodigde krediet van de gemeenteraad. Uiteindelijk is het project - ondanks enkele verrassingen bij de renovatie - binnen budget opgeleverd. "Dat is voor een bestuurder weer een hoofdpijndossier minder", aldus Mark Janssen van Gaal: "Je moet als gemeente investeren in een goede partner en je laten adviseren. Als het aan de voorzijde niet goed wordt geregeld, leidt dit uiteindelijk tot problemen aan de achterzijde. Vaak wordt er te vroeg budget aangevraagd en moet men later terug om meer geld te vragen. Samen met HEVO zorgden we eerst voor een goed verhaal en gingen we toen pas naar de raad."

Speelruimte creëren

Kritisch omspringen met budget betekent ook werken met must-haves en ‘nice-to-haves’. Zo werd de beslissing over het in uitvoering brengen van een duurzaam grijswatersysteem zo lang mogelijk uitgesteld. Dit om te kijken of er voldoende financiële ruimte zou overblijven. Joost van Diemen licht toe: "Het zat in de raming, maar met een Europese aanbesteding weet je nooit waar je uitkomt. Op deze manier konden we, indien nodig, ruimte creëren." Mark Janssen van Gaal haakt in: "We wilden het vertrouwen dat we van de gemeenteraad kregen waarmaken, en dus binnen budget blijven. Met dank aan HEVO en het interne team konden we op het scherp van de snede kijken naar meer- en minderwerk, dat vond ik echt mooi om te zien."

Duurzaamheidswens

De uitbreiding is energie­neutraal en de bestaande bouw is opgewaardeerd naar BENG (bijna energieneutraal), de huidige standaard. Bovendien is er gebouwd volgens de WELL-principes (focus op gezondheid en welzijn, en dat op tien domeinen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geest en samenleving). Dit kwam onder andere tot uiting in de toegankelijkheid van het gebouw voor zowel bezoekers als medewerkers, het stimuleren van beweging, het hergebruik van water etc. "Het was fijn om steun van de politiek te hebben om duurzaamheidsmaatregelen uit te kunnen voeren", vertelt Mark Janssen van Gaal. "Die investering verdienen we terug door kosten te besparen dankzij duurzame maatregelen. Ik ben er erg trots op dat 90% van de geoogste materialen is hergebruikt: 70% in het gebouw en de rest in de regio." Voorbeelden zijn de houten plafondafwerking die opnieuw is gebruikt als wandbekleding in de raadzaal en de kozijnen van de binnendeuren die 1-op-1 zijn hergebruikt. Joost van Diemen vult aan: "Daarnaast zijn we van het gas af, zijn er extra zonnepanelen en een warmtekoudeopslag toegevoegd en is er een groene wand gecreëerd die zorgt voor meer biodiversiteit en minder hittestress."