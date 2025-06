Wijk met impuls voor biodiversiteit

Een wijk met ruim 1000 woningen, die een impuls krijgt voor biodiversiteit. Hoe laat je daarin niet alleen de natuur, maar ook de bewoners floreren? Heijmans werkte hier samen met gemeente Culemborg, Kleurrijk wonen, CV Parijsch en de bewoners, om een natuurinclusieve wijk te maken.

Wat Parijsch bijzonder maakt, is de manier waarop natuur en biodiversiteit centraal staan. Geen woonwijk met een groen randje, maar een woonlandschap waarin sloten, bloemrijke oevers, nestplekken en slingerpaden onderdeel zijn van het dagelijks leven. Nestkasten in gevels, schuilplekken voor egels, vlindervriendelijke tuinen – alles is gericht op samenleven met de natuur. Niet als toevoeging, maar als uitgangspunt.

Biodiversiteit centraal

Parijsch is meer dan een plek om te wonen, zo geeft Heijmans aan: “Het is een wijk waar mensen elkaar ontmoeten. Waar kinderen spelen langs het water en buren elkaar vinden in het park. Dankzij een bewuste mix van woningtypen en bewoners ontstaat een gemeenschap die divers en betrokken is.”

Langdurige gebiedsontwikkeling

Deze langdurige gebiedsontwikkeling vraagt om samenwerking, weten welke behoeften er spelen en ieder belang meenemen. “Van bewoners tot beleidsmakers”, vertelt Heijmans. “Met oog voor wat nodig is, en ruimte voor wat kan groeien. Want een wijk bouw je niet alleen met stenen – maar met mensen, ideeën en natuur.”

