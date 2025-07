Hergebruikte materialen bij remontabel ziekenhuis Rotterdam

Het Erasmus MC in Rotterdam breidt zijn campus uit en verduurzaamt: er komt een nieuw Sophia Kinderziekenhuis aan de westkant van de campus. Om, tot dit gebouw gerealiseerd is, hoogwaardige zorg te blijven bieden, krijgt het huidige SKZ tijdelijk een extra vleugel, het Interimgebouw. Na de eerste gebruiksperiode wordt dit gebouw gedemonteerd en worden alle materialen volledig hergebruikt.

Het Sophia Kinderziekenhuis verhuist over ongeveer acht jaar van de oost- naar de westkant van de campus. Voordat dit nieuwe ziekenhuis is gerealiseerd, vindt er essentieel onderhoud plaats aan het bestaande gebouw. Om operationeel te blijven gebeurt dit onderhoud gefaseerd. De betreffende afdeling verhuist voor de duur van het onderhoud naar een tijdelijke extra vleugel.

Nieuwe locatie en functie

Het ontwerp van dit zogenaamde Interimgebouw is gemaakt door cepezed, Deerns en IMd. Ontwikkelcombinatie SKZ is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie en heeft de kennis in huis voor de demontage en remontage. Deze ontwikkelcombinatie is een samenwerking van cepezedprojects, du Prie bouw & ontwikkeling en Lagemaat. Na de eerste gebruiksperiode wordt het Interimgebouw gedemonteerd, waarna wordt gezocht naar een nieuwe locatie en functie.

Hoge restwaarde

De constructie is heel vergelijkbaar met die van de tijdelijke rechtbank Amsterdam en ook een groot deel van het proces en partijen zijn dezelfde. De tijdelijke rechtbank wordt momenteel één op één, maar voor een andere functie, geremonteerd op de campus van de TU Twente. Het Interimgebouw voor het Sophia Kinderziekenhuis wordt net zo’n volwaardig professioneel en kwalitatief hoogwaardig gebouw. Een hoogwaardig gebouw heeft namelijk ook een hoge restwaarde en bevordert daarmee circulair gebruik.

Complex

De complexiteit van de twee gebouwen verschilt wel, door de vele medische installaties en de hoge eisen aan brandveiligheid bij het Sophia Kinderziekenhuis. Ook de situering tussen twee bestaande vleugels is complex. De bouw moet zo min mogelijk overlast geven en de verbindingen naar de bestaande hoofdvleugel moeten ruimte bieden aan zowel de installaties als (zorg)medewerkers, patiënten en bezoek. Het Interimgebouw telt vier verdiepingen, waarvan er drie identiek zijn ingericht voor medium care. De derde verdieping is voor intensive care.

Healing environment

Het Interimgebouw is opgevat als een ‘healing environment’. Met groene vlakken, ronde vormen en houtaccenten refereert het interieur aan de natuur. Het ingetogen kleurgebruik sluit aan op het bestaande gebouw, er is een balans gezocht tussen een prettige sfeer voor kinderen en niet te veel prikkels. Op elke verdieping is aan het einde van de gang een balkon en uitzicht op het Museumpark. Omdat kinderen van alle leeftijden zich hier welkom moeten voelen sluit de grafische vormgeving op de gang aan op de ooghoogte van verschillende leeftijden.