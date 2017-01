Summertime op Zuidas afgerond

De bouw van Summertime, een appartementencomplex aan de Zuidas, is afgerond.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM werkte in samenwerking met institutioneel belegger Bouwinvest aan het project, waarvan alle woningen inmiddels zijn verhuurd. In totaal betreft het 197 huurappartementen, 1.100 m2 aan commerciële ruimten en 150 parkeerplaatsen.

“Het was voor ons de eerste keer dat we heel open als belegger met een ontwikkelaar en een bouwer een inschrijving deden”, vertelt belegger Casper Hulsman over de beginfase. “Dit betekende dat we met de boeken open met elkaar aan tafel zijn gaan zitten.”

Betaal, duurzaam en mooi

Uitvoerende partij bij het project was BAM Woningbouw en het verhuur en beheer ligt bij Actys Wonen uit Amsterdam. “Het gebouw moest betaalbaar, duurzaam en ook nog eens mooi zijn”, vertelt Hulsman.

Duurzame energie en HR++ glas

De toegepaste duurzaamheidsmaatregelen in Summertime zijn onder andere stadsverwarming, zonnepanelen voor opwekking van duurzame energie en HR++ beglazing. Daarnaast is er een groendak. Verder is BIM ingezet bij het project. HFB is de BIM-kennispartner van BAM Woningbouw en het gebruik van dit model was noodzakelijk bij de complexe gevel van Summertime.

