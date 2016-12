Modulaire, verplaatsbare waterzuiveringsinstallaties in Limburg

Auteur: Tim van Dorsten

Begin deze week heeft Waterschapsbedrijf Limburg de eerste waterzuiveringsinstallaties van Verdygo officieel in gebruik genomen. Met als voornaamste kenmerken: modulair en verplaatsbaar.

Deze nieuwe installaties staan in Simpelveld en Roermond. Het voornaamste verschil is dat deze installaties zowel modulair als verplaatsbaar zijn, legde directeur Guus Pelzer van Waterschapsbedrijf Limburg (WLB) uit. “Zo’n 4 jaar geleden vroegen we ons af: ‘Als er geen waterzuiveringsinstallatie zou staan, zouden we dan hetzelfde doen?’ Hierop volgde een negatief antwoord.”

Bovengronds, modulair en verplaatsbaar

Om flexibel op klimaatverandering, demografische veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in zuiveringstechnologie in te kunnen spelen, ontstond de Verdygo-zuiveringsinstallatie. In plaats van vaste, ingegraven bassins zijn het bovengrondse modules, die demontabel en verplaatsbaar zijn. Daarnaast is Verdygo modulair, zodat alle onderdelen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. “Zo zorgen we ervoor dat we de tanks in verschillende grootte kunnen maken. Dit verkort de bouwtijd met een derde en zorgt voor een kostenbesparing van 20% ten opzichte van de traditionele bouwmethoden. Ook op het jaarlijkse onderhoud bespaart Verdygo 20% aan kosten.”

Verdygo verkort de bouwtijd met een derde en zorgt voor een kostenbesparing van 20%' Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg

Tanks van verschillende materialen

Simpelveld geldt ook als proeftuin van nieuwe technieken. Zo bestaat de 4 tanks daar in Simpelveld uit verschillende materialen: roestvast staal, gecoat staal, hout en zelfherstellend beton. “Voor dit laatstgenoemde materiaal hebben we samengewerkt met TU Delft”, vertelde Pelzer. “We laten zien wat mogelijk is. In de toekomst hoop ik dat dit ook met restkunststof mogelijk is.” Hoofdaannemer Aan de Stegge heeft gezorgd voor gezorgd voor de opstelling van de tanks, die plug-and-play zijn.“Wij hebben de contouren aangegeven”, gaf Pelzer aan. “Aan de Stegge heeft dit creatief ingevuld.”

Kennis vermarkten naar buitenland

De Verdygo-installaties zijn sinds oktober 2016 in werking. Inmiddels bestaat Verdygo BV ook als dochterbedrijf van WLB om partners te ondersteunen met het ontwerp en de bouw van modulaire afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze onderneming heeft met Strukton en Royal HaskoningDHV een intentieverklaring getekend om de opgedane kennis naar het buitenland te vermarkten. “Er bestaat interesse in onder meer het Midden-Oosten”, verklapte Pelzer.

Biologische zuivering

De projecten in Simpelveld en Roermond kosten samen € 10,7 miljoen. In de eerstgenoemde plaats wordt de biologische zuivering en de slib-indikking op Verdygo-wijze in de praktijk gebracht. In Roermond wordt de techniek ingezet bij de installaties, die de aanvoer van rioolwater regelen. “Op het gebied van watertechnologie kan de wereld wel innovatie gebruiken”, vond adjunct-directeur internationale zaken Henk Snoeken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.