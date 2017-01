Young Professional Award bij ABN AMRO Duurzame 50

Als nieuw onderdeel van de ABN AMRO Duurzame 50 is de Young Professional Award opgezet om de young professionals (tot 30 jaar) te stimuleren op het gebied van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Als young professional van Building Holland benadrukt Dirk van Gemert het belang van deze nieuwe prijs. “Er ligt een enorme uitdaging in de bouw”, vertelt hij. “Dat is namelijk het bouwen aan een toekomstbestendige sector. De inbreng van de young professional is hierin essentieel: zij zijn de toekomstige, groene leiders.”

Kennis over digitalisering nodig voor transitie

Volgens Van Gemert is hun kennis essentieel in de versnelling van de bouwsector. “Denk aan zaken als digitalisering, automatisering, 3D-printen en robotica. Van deze ontwikkeling hebben de young professionals meer kennis. Deze kennis is daarom nodig om de transitie naar een duurzame bouw- en vastgoedsector waar te maken. Daarnaast zijn deze professionals sneller in staat om vernieuwing en innovatie te signaleren. Ik ben ervan overtuigd dat we enorm kunnen profiteren van deze gamechangers.”

Green Tie Gala: 12 april 2017

De verkiezing van de Young Professional Award vindt plaats tijdens de 6e editie van verkiezing ABN AMRO Duurzame 50. Beide prijzen worden uitgereikt op woensdagavond 12 april tijdens het Green Tie Gala op Building Holland in de RAI Amsterdam. Nominaties aanmelden kan via Duurzame50.nl/Nomineer-uw-favoriet.

Foto: In 2016 won Roger Cox (midden met cheque) de ABN AMRO Duurzame 50. (Foto: Robert Tjalondo)