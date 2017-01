Belangstelling voor postcoderoosprojecten stijgt

De belangstelling voor postcoderoosprojecten groeit snel. De ontwikkeling is vooral te danken aan de bredere aanpak in Friesland voor energieneutrale gemeenschappen.

Er staan in Friesland 50 projecten op stapel, waarvan het Zuid-Friese Tjerkgaast de primeur heeft. Op het pand van Landbouw en Mechanisatiebedrijf Tjitte de Wolf liggen sinds de herfst 225 zonnepanelen. Deze zorgen voor een verwachte jaaropbrengst van 57.000 kWh.

Het is een van de grootste postcoderoosprojecten in Nederland. Stimulans voor dergelijke initiatieven is de verruiming van de belastingkorting, waardoor deelnemers aan een postcoderoosproject 10 cent per kWh korting krijgen op de stroomprijs.

Energieneutrale gemeenschappen

“Postcoderoosprojecten worden pas echt opgepakt als een flink deel van het dorp of buurt weet waarom ze dit eigenlijk willen”, vertelt coördinator Johannes Lankester van het Netwerk Duurzame Dorpen. “We kijken breder, naar energieneutrale gemeenschappen. Wij zetten daarbij in op het proces van eerst visievorming, dan inspiratie en planvorming, gevolgd door realisatie.”

Visievorming is voor succesvolle uitvoering van deze projecten erg belangrijk. “Veel mensen uit het dorp denken mee over een energieneutraal dorp. In deze fase besluiten de bewoners ook of ze een postcoderoosproject willen opzetten.”