Nieuw lid voor Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft als doelstelling om voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren. De vereniging vertegenwoordigt ongeveer 1.000 bedrijven en energiecoöperaties. Essent is per 1 januari 2017 lid geworden.

“We zijn erg blij dat Essent zich heeft aangesloten bij NVDE”, meldt directeur Olof van der Gaag van NVDE. “Met deze samenwerking kunnen we duurzame energie nog meer mainstream maken, Essent is immers een partij met een grote achterban. Met innogy als moederorganisatie zien we dat Essent definitief een duurzame koers inzet.”

Andere koers ingezet

Essent wil koploper zijn op het gebied van duurzame, digitale en decentrale energiediensten. “Met onze nieuwe moederorganisatie innogy hebben we vorig jaar echt een andere koers ingezet”, meldt CEO Patrick Lammers van Essent. “De focus van de NVDE sluit perfect aan op onderwerpen waar wij ons hard voor maken. Denk aan energiebesparing, de toekomst van de salderingsregeling en meer strategische onderwerpen zoals de energieagenda en het energieakkoord 2.0.”

Essent werkte in 2016 al enkele keren samen met NVDE. “We zijn ervan overtuigd dat een lidmaatschap van de NVDE ons nog beter in staat stelt om samen met de sector de verduurzaming van het energiesysteem te versnellen.”