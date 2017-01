Drie dagen lang inspiratie over Cradle to Cradle

Gemeente Venlo organiseert van 21 tot en met 23 maart 2017 het C2C-Congress Venlo. Dit driedaagse internationale congres richt zich op iedereen die meer over Cradle to Cradle (C2C) wil weten.

Het C2C-Congress Venlo bestaat uit drie evenementen, verspreid over drie dagen. Centraal op de eerste dag staat een Network Dinner, een netwerkmoment voor de koplopers in C2C. Op de tweede dag staat een In Practice Congress op de planning, met inspirerende sprekers. Op de derde dag krijgen deelnemers tijdens de Experience Tour de mogelijkheid om succesvolle C2C-implementaties met eigen ogen te zien.

Op de website van het congres vindt u onder andere meer informatie over de inschrijfmogelijkheden en de locaties waar de evenementen worden gehouden. Ook het programma, de biografieën van sprekers en informatie over de Experience Tour zijn hier opgenomen.

U kunt afzonderlijk tickets bestellen voor het In Practice Congress (€ 150), de Experience Tour (€ 75), maar kunt ook kiezen voor een combinatiedeal. Maakt u gebruik van deze deal, dan bent u voor slechts € 200 welkom bij zowel het In Practice Congress als de Experience Tour.

Samenwerken met Venlo

Daarnaast is het mogelijk om partner te worden van het C2C-Congress Venlo. Venlo wil laten zien dat een duurzame wereld realiteit kan worden en daar zijn Cradle to Cradle-principes een onlosmakelijk onderdeel van. Ook samenwerken met de gemeente Venlo om deze ambities te verwezenlijken? Bekijk dan de mogelijkheden om partner te worden en de voordelen hiervan, waaronder het netwerken met 650 stakeholders en exclusieve deelname aan het Network Dinner.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over nieuwe ontwikkelingen omtrent het C2C-Congress Venlo? U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de website van C2C-Congress Venlo. Vervolgens ontvangt u het laatste nieuws over het inhoudelijke programma, de partners van het congres en meer in uw mailbox. Mis de kans niet om aan de slag te gaan met C2C en schrijf in voor het C2C-Congress Venlo.