Gezond en veilig thuis voor Amsterdamse studenten

De Ravel Residence op de Zuidas in Amsterdam is een veelbesproken studentencomplex, met de opvallende kunststof gevel en het modulaire gebouwconcept. Ontwerper OeverZaaijer architectuur en stedebouw stelde voor het complex gezonde technieken centraal.

Amsterdam is rijk aan unieke, soms monumentale gebouwen met een eigen uitstraling en verhaal. Het in 2015 opgeleverd Ravel Residence kent vijf verdiepingen bestaande uit 800 onafhankelijke studentenappartementen en voorzieningen als een café, lounge en wasserij. “Ravel Residence kan het best worden vergeleken met een klein dorp”, weet marketing- en communicatiemanager Marlies Zwols bij architectenbureau OZ.

“Dankzij een boeiende mix van diverse functies kunnen jongeren hier van het leven genieten en werken in een stedelijke, groene omgeving. De ruimtes van het Ravel Residence kunnen eenvoudig van functie veranderen door het modulaire bouwsysteem, wat toch vrij uniek is.”

Het nieuwe studentencomplex bracht uitdagingen met zich mee, onder andere op het gebied van geluidscomfort. “De centrale ligging van het complex aan zowel het station Amsterdam RAI als station Zuid, de op- en afrit van de A10 én de aanvliegroutes van Schiphol vormen een sterke troef. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat we meer aandacht moesten besteden aan geluidscomfort, zeker dit gebouw natuurlijke ventilatie heeft”, laat Zwols weten.

De mens staat centraal

De architect en aannemer Jan Snel zochten bewust naar een ventilatiespecialist die de mens centraal stelt. Duco, die gezond en duurzaam bouwen hoog in het vaandel heeft, kwam al snel in beeld. Het West-Vlaamse bedrijf werkte mee aan de realisatie van een gezond en akoestisch comfortabele omgeving voor optimaal wonen en werken.

“Architecten en studiebureaus zijn continu op zoek naar oplossingen om de akoestiek in een gebouw te optimaliseren”, vult marketing manager Hendrik Dejonghe van Duco aan. “Ze moeten daarbij rekening houden met de invloed van buitenlawaai en de geldende ventilatie-eis. Duco kon dankzij zijn uitgebreide gamma geluiddempende ventilatieroosters een passende oplossing bieden.”

“Na een uitgebreide studie viel de keuze op twee type roosters”, aldus Dejonghe. “Enerzijds werden er maar liefst 300 stuks van GlasMax ‘ZR’, voorzien van duurzaam dempingsmateriaal op basis van geperst vlokkenschuim, geïntegreerd. Dit susrooster combineert diverse voordelen. Zo is de plaatsing zowel rechtstreeks op glas, met een minimale glasaftrek van 80 mm, als in compacte klaf. Daarnaast is het beschikbaar in vier verschillende luchtspleten: 10, 15, 20 of 25 mm. In dit project werd GlasMax 15 ‘ZR’ uitgevoerd in een compacte kalfplaatsing.”

