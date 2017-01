Grote kantoortransformatie in hartje Den Haag

Een van de grootste binnenstedelijke kantoortransformaties is werkelijkheid geworden. Het voormalige gebouw van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en deels Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties tot een woon-, werk- en studiecomplex.

“Dit is een schoolvoorbeeld van een kantoortransformatie midden in de stad”, vindt ontwikkelingsmanager Esther Fleers van Heijmans. De bouwer veranderde het voormalige gebouw van het Ministerie van Justitie & Veiligheid in twee jaar tijd naar de nieuwe situatie.

Op de begane grond en de verdiepingen 2 tot en met 4 van de toren en in de laagbouw is de campus van Universiteit Leiden gevestigd. Hier krijgen 3.500 studenten onderwijs op de gebieden recht, politiek en bestuur. Boven de campus, op de verdiepingen 5 en 6 van de laagbouw zijn kantoren. Hiervan is de 5de ook in gebruik door de universiteit.

Heijmans koos ervoor om het huidige complex niet te slopen, maar te transformeren en te herbestemmen en daarbij het bestaande casco te hergebruiken. Door gebruik te maken van duurzame bouwmaterialen worden onder andere de gevels en de plinten van het huidige complex ingrijpend aangepast.

Beeld: Heijmans / Ossip van Duivenbode