Het hoogste punt van de bouw van de energieneutrale woontoren @Home Amstelkwartier is bereikt. Het is de eerste energieneutrale woontoren van Nederland.

Het gebouw heet in de toekomst ‘De Spakler’ en bestaat uit 160 appartementen van 50 – 75 m2 gebruiksoppervlakte met een eigen berging in de onderbouw. Daarnaast zijn er 52 parkeerplaatsen, een fietsenstalling met ruimte voor 250 fietsen en 500 m2 commerciële ruimtes.

De EPC is nul, uniek in Nederland als het gaat om woontorens. De lage EPC wordt onder meer bereikt door de toepassing van ongeveer 2.500 m2 PV-panelen. Er zijn op het dak als op een deel van de gevels panelen in het gevelontwerp geïntegreerd. Verder wordt gebruikgemaakt van stadsverwarming en de woontoren heeft een hoogwaardig geïsoleerde gebouwschil van prefab sandwich gevelelementen.

Prefab elementen

Lingotto, APF International en Hurks vastgoedontwikkeling zijn betrokken bij de realisatie van @Home Amstelkwartier. Mecanoo uit Delft verzorgt het ontwerp. De woontoren wordt opgebouwd uit prefab betonelementen, waarbij de gevels geheel afgewerkt en met glas op de bouwplaats worden geleverd en gemonteerd. Ook belegger Amvest is betrokken bij de bouw en exploitatie van het duurzame woongebouw.