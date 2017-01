Optimale klimaatomstandigheden voor kunstcollectie

Het Kröller-Müller Museum in Otterlo beschikt sinds half januari 2017 in haar hele museumgebouw over een moderne klimaatinstallatie. Deze zorgt voor optimale klimaatomstandigheden voor de kunstcollectie en voor een behaaglijk gevoel voor de museumbezoeker.

Volgens projectmanager Jeroen van Asseldonk van gebouweigenaar Rijksvastgoedbedrijf was het museum toe aan groot onderhoud van het klimaatsysteem. “We kozen ervoor om het hele museum in één keer te voorzien van duurzame, moderne systemen en oplossingen. Belangrijk doel was om 20% aan energie te besparen. Uit berekeningen bleek dat dit een realistisch percentage is. Zeker als je in ogenschouw neemt dat een museumgebouw behoorlijk wat energie nodig heeft voor de luchtvochtigheid, de binnentemperatuur en de ventilatie.”

Besparing is haalbaar dankzij nieuwe technieken

Hoofd Technische Dienst Johan Stegeman denkt dat die besparing haalbaar is. “Zeker met alle nieuwe technieken waarover we nu beschikken. We monitoren of de installatie stabiel blijft onder alle omstandigheden. Wat doet ze bijvoorbeeld bij grote mensenstromen? Of bij een weersomslag?” Installatiebedrijf Kuijpers heeft 18 luchtbehandelingskasten geïnstalleerd, een nieuwe stookruimte en koelinstallatie ingericht en gezorgd voor alle elektro, leidingwerk en regeltechniek. Daarnaast verving dit bedrijf de bestaande warmtekrachtkoppeling voor een nieuw, kleiner exemplaar. Het depot beschikt verder over een extra verdieping met moderne klimaatsystemen die de kunstcollectie onder optimale omstandigheden dienen te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Museum bleef open

Tijdens de renovatie heeft Kuijpers steeds een deel van het gebouw onder handen genomen, terwijl het museum open bleef. “De aanvoer van grote componenten, zoals luchtbehandelingskasten, gebeurde steevast op maandagen”, laat Stegeman weten. “Dan is het museum altijd gesloten.” Daarbij kwam dat de werkzaamheden overeen kwam met de tentoonstellingsagenda. “Bezoekers hebben nauwelijks wat gemerkt van de ingrepen”, stelt hij. “We hebben in het eerste kwartaal van 2016 zelfs meer bezoekers gehad dan ooit.”

Monitoring in 2017

Kuijpers monitort dit jaar de prestaties van de nieuwe installaties, zoals de luchtkwaliteit, temperatuur en vochtregulering in het Kröller-Müller Museum op het juiste niveau blijft. Met bijna 90 schilderijen en ruim 180 tekeningen is het Kröller-Müller Museum de thuisbasis van de op een na grootste ‘Van Gogh’-verzameling ter wereld. Daarnaast zijn er schilderijen te zien van meesters als Claude Monet, Pablo Picasso en Piet Mondriaan.

Foto: Groepsfoto van het projectteam met van links naar rechts: Frank Engelen en Marc van Limpt (beiden van Kuijpers), Gert Segers (Witteveen en Bos adviseur), Michel Nissen (adviseur Rijksvastgoedbedrijf), Jeroen van Asseldonk (projectmanager Rijksvastgoedbedrijf), Johan Stegeman (Hoofd Technische Dienst Kroller Muller), Peter Blomme (Directeur / directievoerder Complan) en Michel van Rijswijck (Opzichter MVR Bouwmanagement).