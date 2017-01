Hogere productiviteit en voedselveiligheid voor foodgroothandel

Een nieuwe hightech productiesite voor Staay Food Group is voorzien van de laatste duurzaamheidssnufjes en legt de focus op een prettig binnenklimaat. In de nieuwe vestiging is ruimte gemaakt voor City Farming [het telen van gewassen in kleine binnenruimten, red.].

Het familiebedrijf en groothandel in groenten en fruit heeft als motto ‘De wereld is onze tuin’ en levert wereldwijd producten. De fabriek is ontworpen door Habeon Architecten en wordt gerealiseerd door Heembouw op bedrijventerrein de Poort van Dronten, met een verwachte opleverdatum van juni 2017.

City Farming

De productiesite bestaat uit ‘High Care’ en ‘Low Care’ ruimten en beslaat 25.000 m2. Er zijn strikte regels over bacteriologische eisen en voedselveiligheid. Een bijzonder onderdeel van de site is het City Farming-gedeelte: een geconditioneerde ruimte waar sla op water met voedingstoffen onder speciale led-verlichting volautomatisch wordt opgekweekt. Deze ruimte beslaat 1000 m2, is 9 etages hoog en levert in het beginstadium 9.000 kilo output per week.

Een perfect geconditioneerde ruimte was een vereist in het ontwerp van de nieuwe productiesite. Beheersing van de temperatuur, behoud van relatieve luchtvochtigheid, goede luchtbalans en continue schone luchtkwaliteit vormen vier belangrijke pijlers om hoge productiekwaliteit te garanderen.

Verhogen van productiviteit en voedselveiligheid

Duurzaam Gebouwd-partner Colt International ontwierp, leverde, monteerde en valideerde de klimaatinstallaties die bijdragen aan verhoging van productiviteit en voedselveiligheid. “Colt heeft diepgaande kennis en expertise en koeling en luchtbehandeling”, vertelt vestigingsmanager Marco Kleijn van Staay Food Group Dronten. “Het beheersen van systemen is belangrijk, maar begrijpen dat een product niet alleen visueel maar ook microbiologisch in orde moet zijn is key. Het gaat om de juiste combinatie van knowhow, technische realisatie en vertrouwen.”