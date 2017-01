Prijzen voor integraal beheercontract Van Gogh Museum

Vorige week heeft het ‘Integraal beheercontract Van Gogh Museum’ de jury- en de publieksprijs ontvangen voor ‘Beste samenwerkingsproject in de bouw’.

Het team van Rijksvastgoedbedrijf, Van Gogh Museum en Strukton Worksphere ontving beide titels op de beurs Infratech in Ahoy Rotterdam.

Voorbeeldsamenwerking in de bouw

In hun pitch van 4 minuten liet zij de jury weten waarom hun project een goed voorbeeld was van samenwerking in de bouw. Het beheren met plezier en toewijding speelde hierbij een belangrijke rol, maar ook de sessies tussen Strukton Worksphere en Van Gogh Museum om het contract helemaal door te nemen tot iedereen ermee eens was. Daarnaast was de jury enthousiast over de mogelijkheid dat alle partijen tijdens de looptijd van het contract een verbetermodel mochten indienen.

5 algemeen leidende principes

De uitreiking is een initiatief van het Opdrachtgeversforum in de Bouw: een kring van (semi-)publieke opdrachtgevers, die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren. Zij hebben 5 algemene leidende principes onderschreven, die de basis vormen van een goede samenwerking:

We kijken met trots en plezier naar de opgave en dragen dat ook uit. De samenstelling van onze teams en de gekozen manier van samenwerking zijn gericht op het doel van de opgave. We kennen en erkennen elkaars belangen en risico’s, en handelen daar ook naar. De concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen. De financiële afwikkeling van de opgave is doelmatig, rendabel en financierbaar voor alle betrokkenen.

Deze principes waren essentieel in het oordeel van de jury.

Jury

De jury bestond uit Eva Klein Schiphorst (Rijksvastgoedbedrijf), Henri van der Kamp (KWS Infra), Daan Sperling (TBI), Marc Unger (Schiphol Group) en Floris van Proosdij (Jonge Honden). In het totaal waren 8 teams genomineerd.