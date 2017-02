Noorder Arcade krijgt versterking

Met het aantrekken van Barista Cafe wordt de Noorder Arcade in Alkmaar verder versterkt als winkelcentrum voor de regio, met grote retail-merken in combinatie met horeca. AM Red verhuurt de 180 m2 horecaruimte.

Terwijl gezondheid een primair onderwerp is voor kantoorverduurzaming, werkt AM Red binnen de sector Retail aan de thema’s van transformatie en gebiedsontwikkeling. Volgens AM Red betekent dat een gezonde en passende mix van onder andere winkels, horeca en winkelvoorzieningen.

Barista Cafe huurt aan de Noorderkade 140 dat onderdeel is van het winkelcentrum Noorder Arcade in Alkmaar. De Noorder Arcade ligt op loopafstand van de historische binnenstad van Alkmaar en heeft een eigen ondergrondse parkeergarage. Op dit moment ondergaat het winkelcentrum een grootschalige verbouwing, die begin 2017 wordt afgerond. Er werden eerder al huurovereenkomsten getekend met ANWB en Decathlon. AM RED werd bij deze transactie collegiaal geadviseerd door Adhoc horecamakelaars en Kuijs Reinder Kakes.