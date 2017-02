2.200 projecten krijgen SDE+ subsidie

In de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 hebben in totaal 2.197 projecten een subsidiebeschikking ontvangen.

Een groot deel van de aanvragen ging naar aanvragen in de categorieën bij- en meestook van biomassa, zon en wind op land. Opvallend is het grote aantal projecten voor zonne-energie, met maar liefst 2047 het hoogste aantal ooit.

De SDE+ vormt een belangrijk instrument om de transitie naar een volledig duurzame energieopwekking mogelijk te maken. In het najaar 2016 is er veelvuldig gebruikgemaakt van de regeling, met bijna € 11,5 miljard aan aanvragen. Er was € 5 miljard beschikbaar.

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

“Ik ben blij om te zien dat nu ook zonne-energie een steeds groter deel van de beschikte projecten uitmaakt”, vertelt minister Henk Kamp van Economische Zaken. Op dit moment zijn nu nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie de meest geproduceerde vormen van duurzame energie. Volgens Kamp is het hoge aantal zonne-energie projecten met een subsidiebeschikking indicatief voor de grotere rol van deze energievorm.