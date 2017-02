Toename zorgbehoefte bij corporatieklanten

Klantgericht werken vormt de grootste uitdaging van de komende 5 jaar voor bijna 40% van de woningcorporaties. Een toename in zorgbehoefte bij de corporatieklant is een opvallend resultaat uit een onderzoek van CorporatieNL onder 526 respondenten in en rond de corporatiesector.

Belangrijke veranderingen bij de klant in de komende 5 jaar zijn de grotere zorgbehoefte (30%), toename van kleine huishoudens (26%) en minder inkomen en meer armoede (20%). In 2014 dacht nog 33% dat de toename van de armoede de grootste verandering zou zijn. Toen werd de toename van zorgbehoefte nog door 23% als belangrijkste verandering genoemd.

Management versus werkvloer

Er zijn verschillen tussen de opvattingen van het management van de corporatie en haar medewerkers. Zo vindt dit jaar 33% van de managers en bestuurders het klantgericht werken een prioriteit terwijl van de medewerkers 39% het als prioriteit ziet. In 2014 lagen deze percentages nog op respectievelijk 22% en 26%.

