Congrescentrum maakt maximaal gebruik van natuurlijke energiebronnen

Auteur: Gerrit Tenkink

Half februari opent het Bomencentrum Nederland in Baarn het nieuwe congrescentrum Jardin d’Hiverre. Het onderkomen biedt de mogelijkheid voor seminars, workshops, presentaties en bijeenkomsten voor gezelschappen tot ruim vierhonderd personen.

Directeur/eigenaar Hans Blokzijl startte in 1985 het Bomencentrum Nederland in Groenekan. In 1995 zette hij zijn Bomencentrum voort in Baarn. In deze groene omgeving kreeg hij veel verzoeken voor lezingen en rondleidingen.

Vraag voor grotere gezelschappen

Zo ontstond het idee voor een representatief gebouw voor presentaties, seminars en workshops, in de vorm van het Groene Paviljoen. Het gebouw biedt plek voor maximaal honderdvijftig personen. “Maar ik kreeg ook steeds meer vraag voor grotere gezelschappen tot ruim vierhonderd personen. Zo ontstond het idee voor Jardin d’Hiverre.”

Bouwmateriaal: glas, hout en staal

Jardin d’Hiverre doet denken aan een oranjerie. Het ruim 9 meter hoge complex van 16 bij 26 meter ligt aan het water. De belangrijkste bouwmaterialen zijn glas, hout en staal. De begane grond herbergt de ontvangst en het restauratieve gedeelte en een 432 m2 kolomvrije ruimte op de benedenverdieping met opvallend grote ramen en dus veel daglicht, het Grande-Souterrain. Het gebouw steekt in een heuvel en is voor driekwart omgeven door water.

De nieuwe Jardin d’Hiverre maakt optimaal gebruik van daglicht, zonnewarmte en natuurlijke ventilatie. (foto’s: © 557design.nl)

Maximaal gebruik van natuurlijke energiebronnen

Blokzijl kiest voor duurzaamheid, maar groene energie en energiebesparing zijn in zijn visie niet heilig. “Ik maak maximaal gebruik van natuurlijke energiebronnen, zoals het daglicht en zon. Dankzij het vele glas is de kunstmatige verlichting minimaal. De zonnewarmte warmt het gebouw op een natuurlijke wijze op. Koelen doen we door het zogeheten schoorsteeneffect. In de nok van het gebouw kunnen we ventileren door de ramen te openen. Maar als het ’s zomers 30 graden is, geldt dit ook voor boven in de ontvangstruimte en restauratieve deel. Maar we beschikken over een groot terras, dus gasten kunnen zonder moeite naar buiten lopen. In het Grande-Souterrain, waar de conferenties, lezingen en presentaties gegeven worden, blijft een aangename constante temperatuur tussen de 15 en 18 graden. Uiteraard zorgt de aanwezigheid van mensen voor de verdere opwarming en kunnen we nog bijverwarmen, maar dat is minimaal nodig. Daarnaast zorgt een mechanisch ventilatiesysteem voor voldoende verse lucht. Het ventilatiesysteem kan 40.000 liter lucht per uur vervangen.”

Amberbomen temperen zon

Om de invloed van de zon in de zomer verder te temperen, komen aan de zuidkant van het complex twintig amberbomen van 12 meter hoog. “Het loof van deze bomen vormt een natuurlijk zonnescherm, zodat het klimaat in het gebouw in de zomer aangenaam blijft. In de winter verliezen deze amberbomen hun blad en brengt de zon dus ongehinderd licht en warmte in de accommodatie.”

Onvolledige verhalen

De keuze voor gas voor het (bij)verwarmen van het gebouw is opmerkelijk. Het gebruik van fossiele brandstoffen lijkt op zijn eind te lopen en wordt door de overheid ontmoedigd. Blokzijl heeft zijn eigen ideeën over de alternatieven. “De aanbieders van zonnepanelen vertellen een onvolledig verhaal. Ik heb hier wel 10 aanbieders gehad, met prachtige berekeningen. Maar niemand garandeert me dat als die investering niet binnen de beloofde tijd is terugverdiend, ze het verschil bijleggen. Bovendien kon niemand mij de ontwikkeling van de energieprijzen van de komende jaren vertellen. Kortom: ze beloven van alles, maar geven geen enkele garantie. Verder wilde ik de energie ook graag opslaan in een RE/MAX-apparaat, omdat terugleveren van energie aan het net voor mij als ondernemer totaal niet interessant is. Ook hierover kreeg ik te weinig garanties en zekerheden.”

Geen terugverdiengaranties

Ook heeft hij zijn bedenkingen over de productie van de zonnepanelen. “De productie van de panelen, de accu’s en de omvormers zorgen ook voor de productie van CO2. En dan hebben we het nog niet over het vervoer van de panelen, die doorgaans uit China afkomstig zijn”, zegt Blokzijl. Daarom wilde hij geen warmtepomp of kachel op houtpellets voor zijn gebouw. “Een warmtepomp is een investering van € 125.000. Niemand wilde mij de garantie geven dat ik de investering binnen het aantal aangegeven jaren ook daadwerkelijk terugverdien.” Hetzelfde verhaal geldt voor een houtgestookte (pellet)kachel. “Ook een investering van meer dan € 100.000 euro, met geen enkele terugverdiengarantie.“

Jardin d’Hiverre ontvangt in februari haar eerste gasten. Kijk voor meer informatie op BomencentrumNederland.nl. Foto bovenaan: Het ontwerp van Jardin d’Hiverre is geïnspireerd op diverse Europese oranjerieën.