Nieuw en duurzaam pand voor ondernemerscollectief

Een duurzaam collectief met ondernemers als Strawberry Earth en The Greenhouse biedt ruimte aan duurzame mode, design en eerlijk eten. Dat doen ze in een nieuw pand aan de Bilderdijkkade in Amsterdam Oud-West, met duurzame materialen ingericht en afgewerkt met duurzame verf.

Daarnaast is een marmoleumvloer geplaatst van Duurzaam Gebouwd-partner Forbo Flooring. Strawberry Earth is initiatiefnemer van het collectief. “Op onze blog met evenementen en een online shop laten we zien hoe je een positieve impact kunt hebben op je omgeving met iedere keuze die je maakt”, vertelt oprichter Mette te Veld. “Het maken van duurzame keuzes kan hand in hand gaan met esthetiek en genieten van het leven.”

Inrichting met duurzame materialen

Het gebouw is met duurzame materialen ingericht. De marmoleumvloer bestaat uit 97% natuurlijk materiaal en de wanden werden geverfd met verf op 100% natuurlijke basis van Aquamarijn. In koffiebar Berry werd een tussenwand ontworpen en gemaakt van oude kozijnen. Bij het wassen wordt gebruikgemaakt van het natuurlijke wasmiddel Ecover. Schoonmaken gebeurt met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.