48 NoM-appartementen in Best

Woonstichting ‘thuis en aannemer BAM Wonen hebben een ontwerp- en bouwovereenkomst getekend voor de realisatie van 48 Nul-op-de-Meterappartementen in de gebouwen De Willem en De Zwijger aan de Willem de Zwijgerlaan in Best.

Het gaat hierbij om NoM-appartementen in 5 woonlagen. Om alle huishoudens te voorzien van elektriciteit zijn alleen zonnepanelen op het dak niet voldoende, daarom worden de gevels ook bekleed met deze panelen. Zij zorgen voor energie voor warmte in de woningen, energie van water en elektra voor huishoudelijke apparaten.

Bouw start in mei, oplevering begin 2018

De bestaande flats worden momenteel gesloopt. BAM Wonen verwacht in mei met de bouw te kunnen starten. Naar verwachting vindt de oplevering begin 2018 plaats. NBArchitecten zorgt voor het ontwerp. Afgelopen september hebben we hieraan ook aandacht besteed in het artikel ‘NoM-appartementen in 2 flatgebouwen’.

Foto: Luc Severijnen (rechts), directeur-bestuurder van Woonstichting ‘thuis, en Frank van Kalken, directeur BAM Wonen.