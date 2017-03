Hoogeveense school met één onderwijsconcept

Het in Hoogeveen gebouwde Eduwiek biedt onderdak aan verschillende onderwijsvormen en leerlingen, maar de scholen werken volgens één onderwijsconcept. LIAG architecten vertaalde het concept in een fris en robuust gebouw met een zachte uitstraling.

De nieuwe school biedt een plek voor alle leerlingen van het praktijkonderwijs en VMBO van het Roelof van Echten College, RENN4, jongeren van het naastgelegen woonzorgcentrum van Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn. Iedere school heeft een eigen plek in het gebouw, maar maakt ook gebruik van kennis en expertise van de andere onderwijsinstellingen in het pand. Iedere leerlingen heeft toegang tot het totale aanbod aan onderwijs en begeleiding.

Centraal expertisecentrum

Centraal in het gebouw bevindt zich het Expertisecentrum, waar alle kennis op het gebied van onderwijs en zorg gebundeld wordt. Docenten van het speciaal- en reguliere onderwijs wisselen ervaringen en methodes uit en leren van elkaar om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

Variatie in openheid en transparantie

Zonering en oriëntatie wordt ondersteund door verschillende kleuren per bouwdeel en variatie in openheid en transparantie. De kleuren zijn zorgvuldig afgestemd op de doelgroepen en het gedrag van de leerlingen. Ieder bouwdeel heeft centraal een vide die zorgt voor doorzicht en daglicht tot diep in het gebouw. Hier is ook ruimte voor verschillende soorten open werkplekken.



copyright foto's: Ben Vulkers