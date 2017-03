Gezond en comfortabel binnenklimaat zonder fossiele brandstoffen

All-electric wint in de bouw- en vastgoedsector aan populariteit. De wens om fossiele brandstoffen voorgoed vaarwel te zeggen en op duurzame energievoorzieningen te draaien, is duidelijk voelbaar. Zo ook bij het adviesbureau DimensieVier, dat in zijn projecten een gezond binnenklimaat het liefst met een volledig elektrische energievoorziening combineert.



“Dat noemen we Duurzaam 2.0”, vertelt medeoprichter Paul Dielissen. “We leggen de focus op enerzijds een klimaat waarin je als gebruiker graag wil verblijven en gezond blijft. Anderzijds maken we de energetische slag die nodig is om toekomstbestendig te zijn.” Na projecten als de Heilig Hartkerk in Breda en het Leidsche Rijn Centrum staan er voor zijn adviesbureau twee nieuwe uitdagingen op stapel: de renovatie van bibliotheek en muziekschool De Nieuwe Veste in Breda en een pilotproject met tien all electric woningen van particuliere eigenaren. “De Nieuwe Veste opende in 1993 en was de opvolger van de Stedelijke Muziekschool Breda”, weet medeoprichter Ger Maes. “Tegenwoordig stellen we natuurlijk hogere eisen aan binnenklimaat en energieopwekking en -verbruik dan in de jaren ’90. Eind 2015 was De Nieuwe Veste eind aan groot onderhoud toe. En het was duidelijk dat daarbij duurzame energie en een goed binnenklimaat bepalende factoren zouden zijn.”

De temperatuur is te regelen in verschillende zones. Dit geeft een hoge mate van comfort en flexibiliteit' Paul Dielissen, DimensieVier

Toekomstbestendig door all-electric

Met het groot onderhoud moet De Nieuwe Veste weer toekomstbestendig worden. “Het concept dat we hebben uitgezocht en gaan toepassen, past als gegoten”, vindt Dielissen. “Het EQ Concept van het bedrijf 2blueeconomy combineert zonnepanelen met een systeemgarantie van tien jaar, adiabatische koeling en infrarood vloerverwarming. Zo halen we een hoog duurzaamheidsniveau met minimale inspanning.” Dit systeem maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen, en is all-electric. “Daarmee is het klaar voor een toekomst waarin we alleen nog maar gebruik maken van elektriciteit. Zo’n 1.100 zonnepanelen wekken elektriciteit op een duurzame manier op. Dit zonnedak wordt door de Bredase Energie Coöperatie BRES onder de naam Zonneveste ontwikkeld en gerealiseerd.” Inwoners van Breda konden hierin investeren en inmiddels zijn alle aandelen verkocht.

Interieur De Nieuwe Veste (Foto: G. Lanting)

Natuurlijk en comfortabel binnenklimaat

De energieslurpende luchtbehandeling wordt vervangen door adiabatische koeling. “Dit type koeling werkt op basis van verdamping van water. De energie die nodig is voor deze verdamping wordt aan de ventilatielucht onttrokken, waardoor die kouder wordt”, legt Maes uit. “Het systeem is wat ons betreft een perfect match voor dit project, omdat het een natuurlijk en comfortabel binnenklimaat als belangrijke voordelen heeft. Daarnaast is het veel efficiënter en energiezuiniger dan de luchtbehandeling die De Nieuwe Veste nu gebruikt.”

Temperatuur regelen in verschillende zones

De infrarood vloerverwarming draagt ook bij aan het comfortabele binnenklimaat. Dit type vloerverwarming warmt razendsnel op en springt efficiënt met energie om. “De temperatuur is te regelen in verschillende zones. Hierdoor kunnen we zorgen voor een hoge mate van comfort en flexibiliteit”, geeft Dielissen aan. “We wijzen verschillende zones aan in De Nieuwe Veste en je kunt als gebruiker de temperatuur regelen per zone. Dat doe je via bijvoorbeeld je smartphone, waarop je een app installeert die je persoonlijke klimaat bijhoudt.” Het is ook mogelijk om zones niet of nauwelijks te laten verwarmen, wat de energiebesparing ten goede komt. “Stel dat De Nieuwe Veste een andere indeling krijgt, dan is dit systeem zo flexibel om de temperatuur eenvoudig aan te passen. Mocht het centrum in de toekomst een andere samenstelling kennen, dan zijn we daarop voorbereid.”

MInder onderhoud

Ten opzichte van de huidige situatie staat De Nieuwe Veste minder onderhoud te wachten. “Het nieuwe klimaatsysteem is onderhoudsarm en gemaakt van volledig recyclebare materialen. Het is nog steeds de bedoeling bij De Nieuwe Veste om de installaties in goede staat houden, maar de hoeveelheid werk is drastisch teruggebracht. Ook dat brengt winst.” De installatie van de zonnepanelen vond plaats eind 2016 en de uitvoering van de overige werkzaamheden staat gepland voor 2017.

Gezocht: 10 woningen voor upgrade

Niet alleen binnen utiliteitsbouw kan het EQ Concept uitkomst bieden. “Ook bij woningen kan het prima toegepast worden”, weet Maes. “Daarom starten we met een pilotproject in Breda met particuliere woningen die een upgrade krijgen met dit pakket. In het totaal zoeken we 10 woningen die mee willen doen met de pilot. Het betreft particulieren die met behulp van een interessant financieringsmodel aan een all-electric renovatie mee willen doen.” Het concept wordt toegepast nadat de woning goed geïsoleerd is, naad- en kierdicht. Voor de werkzaamheden is een speciaal investeringsfonds ingericht. Wie besluit te lenen, betaalt de geldsom binnen tien jaar terug. “Je investeert in de duurzaamheidsmaatregelen en na de looptijd heb je de lening afgelost”, legt Dielissen de financieringsmethodiek uit. “Je betaalt geen rente en dus alleen aflossing. Na de 10 jaar aflossen start je met geld verdienen door de energiebesparing, omdat je investering dan rendeert. Het grootste voordeel is nog wel dat je meteen profiteert van een comfortabele en gezondere woning.”

Circulaire douche en thuisaccu

Het maatregelenpakket bestaat – net als bij De Nieuwe Veste – uit zonnepanelen, adiabatische koeling en infrarood vloerverwarming. “Een toevoeging aan dit pakket is de circulaire douche, waarbij je 80% minder warm tapwater gebruikt”, zegt Dielissen. “Ook optioneel is een thuisaccu, waarmee je je opgewekte duurzame energie opslaat en gebruikt in jaargetijden dat de zon weinig te zien is. Het grote voordeel van de aanpak met dit concept is dat je als bewoner niet lang in de werkzaamheden zit.” Maes vult aan: “Sterker nog, de werkzaamheden kunnen in één dag klaar zijn.”

Weten op hoeveel € de totale kosten voor een renovatie uitkomen? Lees dan het volledige artikel 'Gezond en comfortabel binnenklimaat zonder fossiele brandstoffen' in het Duurzaam Gebouwd Magazine 36.

Foto bovenaan: De Nieuwe Veste (Foto: M. Minderhoud)