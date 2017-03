Duurzaam Gebouwd-partner De Oskam Groep realiseert het grootste zonnepanelenproject in Utrecht. Daardoor kan zij volledig voorzien in de eigen stroomvoorziening.

In totaal plaatst De Oskam Groep 6.500 zonnepanelen, goed voor 1,7 Megawatt aan duurzame energie. Met de plaatsing van de panelen levert de organisatie een bijdrage aan het realiseren van gemeentelijke ambities om in 2020 10% van de daken te voorzien van zonnepanelen. “We zijn zeer trots op dit resultaat”, laat algemeen directeur Jos van Rooijen van De Oskam Groep weten. “Het past helemaal bij de kernwaarden en duurzame ambities van De Oskam Groep.”

Verantwoordelijkheid voor duurzamere energievoorzieningen

Het project wordt samen met DenG Solar in Soesterberg gerealiseerd. Er werd een SDE+ subsidie aangevraagd en toegekend. “Vanuit onderzoek weten we dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat we met elkaar een verantwoordelijkheid hebben om meer alternatieve energievoorzieningen te gaan inzetten”, laat Van Rooijen weten.

Voortrekkersrol