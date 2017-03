Duurzame renovatie van Eindhovense wijk

Samen met de bewoners transformeert woningcorporatie Woonbedrijf de Eindhovense Aireywijk naar een duurzame wijk.

Na de oplevering van 82 energiezuinige woningen eind 2015 heeft Caspar de Haan onderhoud & renovatie nu de bestaande 226 woningen duurzaam gerenoveerd. Deze renovatie omvatte onder meer nieuwe dakbedekking, dakisolatie, gereinigde en nieuw gevoegde gevels en extra voorzieningen tegen het overslaan van brand.

Duurzaam renoveren

De renovatie vond plaats aan de hand van de principes van The Natural Step. Woonbedrijf heeft Caspar de Haan geselecteerd, omdat dit onderhoud- en renovatiebedrijf bekend is met duurzaam renoveren. Zo heeft deze Eindhovense onderneming gezorgd voor zo min mogelijk transport in de wijk, bijvoorbeeld door personeel samen te laten rijden en de bouwkraan in het weekend te laten staan. Daarnaast is een milieuvriendelijke dakbedekking toegepast: bitumen met een toplaag van olivijn dat CO 2 absorbeert. De reiniging van de gevel gebeurde met mineralen die niet schadelijk zijn voor het milieu. Verder is de oude dakbedekking niet afgevoerd, zodat de renovatie niet voor afval heeft gezorgd.

Kiezen voor verduurzaming

Dit onderhoud en de isolatie is uitgevoerd zonder extra kosten voor de bewoners. Daarnaast heeft 60% van de bewoners gekozen voor meer comfort, via het computerprogramma WoonConnect van architectenbureau De Twee Snoeken. Hiermee kunnen ze zelf bepalen of het interessant is om hun woning duurzamer te maken. Op basis van hun wensen heeft Woonbedrijf 3 keuzepakketten samengesteld.

Comfortpakket: met isolatie van de buitenmuren, isolatie van de vloer, mechanische ventilatie, isolatieglas en een nieuwe voordeur.

Veiligheidspakket: met energiezuinige verlichting en veilige sloten op ramen en deuren op de begane grond.

Overig: waaronder het splitsen of samenvoegen van de keuken en de woonkamer.

Bewoners hebben nog 6 jaar de tijd om een keuzepakket te kiezen en te laten uitvoeren op een moment dat voor hen het beste uitkomt.

36 aanvragen voor zonnepanelen

Verder kunnen ze kiezen voor 6 of 10 zonnepanelen op hun dak. Inmiddels heeft Woonbedrijf 36 aanvragen ontvangen uit de Aireywijk. Dit komt neer op 16% van de huishoudens en komt volgens de woningcorporatie overeen met de gemiddelde deelname aan zonnepanelen bij huurwoningen.