ICT- en techniekconcept voor woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum Parkwijk wordt herbouwd en de toegepaste ICT en techniek in het gebouw gaan een belangrijke rol spelen.

Zorgorganisatiestichting HOZO in Hillegom werkt aan 3 locaties voor ouderenzorg. Locatie Parkwijk wordt herbouwd en de toegepaste ICT en techniek in het gebouw gaan een belangrijke rol spelen. Fact begeleidt en adviseert stichting HOZO in de te maken keuzes die een nieuwbouw met zich meebrengt. Hieruit ontstond een concept waarop in de toekomst op eenduidige wijze meerdere zorglocaties kunnen worden aangesloten, aangestuurd vanuit een centrale locatie.

ICT-systemen in hoofdgebouw

Bijzonder is dat alle ICT-systemen in het hoofdgebouw staan, waarbij de locatie Parkwijk als een van de satellietlocaties fungeert. Alle elektronica zoals telefonie, zorgoproep en brandmelding wordt via een glasvezel basisinfrastructuur in de woningen aangestuurd.

Installatieadvies

Fact verzorgde het installatieadvies voor de zorgappartementen waarin de bewoners van Parkwijk nu wonen. Hierbij is zorgvuldig gekeken naar de aanvullend benodigde voorzieningen, waaronder een verpleegoproepsysteem en nutsvoorzieningen voor de tijdelijke accommodaties. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om zonnepanelen toe te passen, om zo een deel van de benodigde elektriciteit duurzaam te kunnen opwekken.