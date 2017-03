Duurzaam Gebouwd-partner renoveert regelinstallatie bij VUmc

Begin mei 2016 kreeg Duurzaam Gebouwd-partner Honeywell Building Solutions de opdracht voor de vervanging van 60 regelkasten van het VUmc, verspreid over diverse gebouwen. De regelkasten worden in 2,5 jaar tijd vervangen en voorzien van de nieuwste generatie BACnet DDC-regelaars.

Honeywell Building Solutions heeft daarnaast het bestaande Gebouwbeheersysteem (GBS) vervangen door het nieuwe Niagara AX Building Management System (BMS). De nieuwe regelkasten worden geïmplementeerd in dit nieuwe systeem.

De inzet op verduurzaming is een gevolg van de groei binnen patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast waren de bestaande regelkasten en –techniek verouderd en nam het aantal storingen toe. Ook het ontbreken van reserve-onderdelen stimuleert de noodzaak om te starten met de vervanging.

Nulmeting en optimalisaties



Voor iedere kastvervanging wordt de actuele status van de installatie en de documentatie nauwkeurig in kaart gebracht middels een uitgebreide Nulmeting. Mogelijke optimalisaties van de installatie worden uitgewerkt en besproken met VUmc, zodat deze bij de vervanging kunnen worden meegenomen. Voor de vervanging worden passende noodvoorzieningen aangebracht om overlast te voorkomen.

De betrouwbaarheid van het systeem nam toe door de toepassing van de nieuwe regeltechniek, in combinatie met het nieuwe BMS. “Met deze vervanging creëert VUmc een toekomstbestendige situatie, waarbij nu en in de toekomst allerlei voordelen kunnen worden behaald”, vult projectmanager Ronald Neutel van VUmc aan. “Daarnaast geeft de slimme regeltechniek een extra impuls aan onze energiebesparing en het organiseren van gebouwen en terreinbeveiliging.”

In totaal worden 60 regelkasten vervangen, in nauw overleg met de projectorganisatie van VUmc. De eerste zes regelkasten, inclusief moderne regelapparatuur, zijn in 2016 in bedrijf gesteld. Na vervanging van de eerste regelkast is extra ruimte in de planning ingebouwd om de wijze van ombouw te evalueren en het proces te optimaliseren. Vervolgens zijn in 2016 nog vijf regelkasten succesvol vervangen.

Optimaal blijven functioneren

Het project “VUmc GEMS” werd HBS gegund op basis van EMVI, de Economisch Meest Voordelige Inschrijving Honeywell had het beste Plan van Aanpak waarin werd aangetoond dat zij de primaire processen van VUmc goed begrijpen. Het ziekenhuis moet tijdens de renovatie optimaal kunnen blijven functioneren en de vele kritische ruimtes mogen niet uitvallen. In het Plan van Aanpak is hier allemaal rekening mee gehouden. Het zorgpersoneel en de patiënten merken vrijwel niets van de werkzaamheden.