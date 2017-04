‘Nieuw kantoor als living lab voor slimmer werken’

Auteur: Tim van Dorsten

Het nieuwe, duurzame Europese hoofdkantoor van Plantronics, op het cradle-to-cradle bedrijventerrein Park 2020 in Hoofddorp, heeft de audiocommunicatiespecialist ingericht volgens zijn visie van ‘slimmer werken’. Zo filteren akoestische aanpassingen hinderlijk omgevingsgeluid.

In het gebouw staan 3 watervallen, op iedere verdieping 1. Daarnaast toont 1 groot videoscherm bij binnenkomst stromend water. Overal op de werkvloer komt het geluid van stromend water uit de boxen. Deze werken samen met het geluidsbeheersysteem om de akoestiek actief te beïnvloeden, zodat luid sprekende medewerkers hun collega’s niet storen.

Invloed geluid op productiviteit

Uit onderzoek van Plantronics blijkt namelijk dat 40% van de Nederlandse werknemers een negatieve invloed ondervindt op zijn productiviteit door geluid van collega’s. Natuurlijk en rustiek geluid kan de invloed van achtergrondgeluiden in open kantoorruimten verminderen. Een interactieve geluidstafel op de eerste verdieping toont het effect van geluid op de activiteiten van medewerkers en laat direct de oplossingen zien. “Met name woorden trekken de aandacht”, weet Plantronics manager of Global Facilities and Workplace Services Özgün Isik. “Het duurt daarna zo’n 20 minuten voordat de concentratie bij de medewerker weer terug is.”

Op iedere verdieping staat een waterval, om de invloed van achtergrondgeluiden te verminderen.

Overal geluiddempende en –afstotende materialen

Het nieuwe kantoor is dan ook ontworpen om afleiding op de werkvloer tegen te gaan en de samenwerking te bevorderen. Hierbij helpen ook de muren, plafonds en vloeren, die over geluiddempende en -afstotende materialen beschikken. “We hebben onze jarenlange kennis en ervaring ingezet om communicatie- en geluidsproblemen op te lossen”, legt topman Joe Burton uit. “Ons doel is om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich prettig voelen.” Isik vult hem aan: “We willen dat ze ’s avonds niet zo moe zijn. Als ze hun energie efficiënt kunnen gebruiken, zitten ze namelijk ook beter in hun vel. We hebben dit gebouw voor zowel het oor als het oog gebouwd.”

Demontabel gebouw van gebruikte, 100% recyclebare materialen

Met dat laatste doelt hij onder meer op de groene gevel van het pand, dat over het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL Excellent beschikt. Dit komt mede omdat het gebouwd is volgens de cradle-to-cradlefilosofie. Zo is het gebouw volledig demontabel en zijn de gebruikte materialen 100% recyclebaar en op een milieuvriendelijke manier geproduceerd en verwerkt. 158 zonnepanelen wekken een kwart van de benodigde energie op en het watersysteem verzamelt, filtert, zuivert en hergebruikt grijs water. Verder zorgen ramen van de vloer tot het plafond voor de ruime aanwezigheid van natuurlijk licht.

Een scherm in de entreehal toont onder meer de opgewekte energie en de CO 2 -besparing van het pand.

Kantoor als living lab

“En dit is pas het begin”, geeft Isik aan. “Vanuit hier gaan we verder met ons onderzoek: aan de ene kant willen we nog duurzamer worden, aan de andere kant kunnen we onze eigen oplossingen testen en verbeteren. We beschouwen ons kantoor dan ook als een living lab voor de moderne werkomgeving. Geïnteresseerde bedrijven zijn hier welkom om naar onze oplossingen te kijken en komen hier ook regelmatig over de vloer. Daarnaast nodigen we onze medewerkers uit om continu mee te denken over verbeteringen.” Dit beaamt Burton. “We laten zien wat op het gebied van kantoorinrichting mogelijk is in de toekomst. Daarnaast tonen we onze eigen innovaties op het gebied van bijvoorbeeld headsets.”

Open kantoor- en ontmoetingsruimten

In dit kantoor werken zo’n 120 medewerkers voor klanten uit Europa en Afrika. Het architectenbureau William McDonough + Partners heeft voor het ontwerp gezorgd. Daarnaast zijn de architectenbureaus N30 en Gensler betrokken bij het ontwerp van de kantoorruimten. Naast open werkplekken beschikt het gebouw over veel ruimten voor ontmoetingen tussen medewerkers, partners en klanten.