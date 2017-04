Nieuw centrumgebied met hotel in Amsterdam-Noord

Een nieuw centrumgebied verrijst in Amsterdam-Noord, met ruim 600 appartementen, 550 m2 commerciële ruimte en een hotel. Blauwhoed en AM ontwikkelen in dit gebied op twee locaties: 1N2 en Z1.

Locatie 1N2 wordt ontwikkeld in samenwerking met Klunder architecten. Er zijn 57 koopwoningen en 269 huurwoningen voorzien, waarvan 161 studenteneenheden. Het hotel krijgt 300 kamers en een garage met 152 parkeerplaatsen. Beide locaties maken deel uit van Centrumgebied Amsterdam-Noord (CAN), het nieuwe centrum van het noordelijke deel van Amsterdam. Hier wordt een verscheidenheid aan woon-, werk- en verblijfmilieus gerealiseerd. Het gebied ligt tussen de Nieuwe Purmerweg, de Ring A10, het Olof Palmeplein en het Noordhollandsch Kanaal.

“Het stationsgebied vormt het hart van Centrumgebied Amsterdam-Noord”, vertelt adjunct directeur Wim Looijen van AM over het gebied dat ontwikkeld wordt. “Hier ontwikkelen gaat niet alleen impact krijgen in Amsterdam-Noord, maar ook op de beleving en kwaliteit van Amsterdam als totaal. We zien het dan ook als een eer dat we op deze belangrijke locaties een bijdrage mogen leveren aan de toekomstige beleving en kwaliteit van de stad.

Volop in ontwikkeling

Locatie Z1 wordt gezamenlijk met de architecten van Groosman ontwikkeld. Het plan bevat circa 290 huurappartementen en 750m2 commerciële ruimte. Woningcorporatie Eigen Haard is de beoogde eigenaar van het gebouw. “Amsterdam-Noord is gigantisch in ontwikkeling”, aldus directeur Eltjo Bouwman van Blauwhoed. “We zijn er trots op dat we hier straks twee mooie eye catchers kunnen toevoegen.” De realisatie van beide gebouwen start naar verwachting begin 2018.