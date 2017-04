Woningen op Zeeburgereiland krijgen kozijnen met zonwering en ventilatie

De 165 woningen in 3 appartementencomplexen op het Amsterdamse Zeeburgereiland krijgen kozijnen met zonwering en ventilatie.

Dit nieuwe kozijn heet Multiwindow, een gezamenlijk product van gevelspecialist Rollecate, zonweringfabrikant Schellekens & Schellekens en raam- en deuropenerspecialist Heycop.

Plaatsing van binnenuit en buitenaf

Dit kozijn kan zowel binnenuit als buitenaf gemonteerd worden. Dat gaat sneller en goedkoper dan plaatsing via de gevel, dus zonder steigers of hoogwerkers. Pas bij de afbouw plaatst een monteur de zonwering en het ventilatiegedeelte. Zo kan het ventilatiedeel al vroeg in het bouwproces worden meegenomen. Hierdoor ontstaat 1 geheel om variabel invulling te geven aan zonwering en/of ventilatie, waarbij de lucht altijd op een juiste manier naar binnen stroomt.

Aluminium profiel met HR++glas

Rollecate maakt het kozijn uit de aluminium profielserie Kawneer RT 72 Reflex. Hierbij zijn alle RAL-kleuren mogelijk, net als uitvoeringen waarvan de binnen- en buitenkant van kleur verschillen. Het kozijn meet maximaal 2.500 mm in het vierkant. Standaard komt er 24 mm dik HR++glas in met een U-waarde van 1.0. Er kan ook tripleglas in met een waarde van 0,6. Daarnaast kan de keuze ook vallen voor een draai/kiep-variant.

Wind- en stormvast in positie

Schellekens & Schellekens maakt gebruik van een stormvaste Proscreen Zip. Daarnaast is het Sanité-glasvezeldoek voorzien van een ritsdeel, wat in de kunststof inlage in de geïntegreerde geleiding is gesloten. Het doek is aan 4 zijden gefixeerd, zodat het altijd wind- en stormvast in positie. Een TÜV-certificaat garandeert dat de zonwering aan de bepaling van windweerstandsklasse 6 en wordt gegarandeerd tot windkracht 8.

Gezond en comfortabel binnenklimaat

Het ventilatiedeel met een zelfregulerend rooster komt van Heycop. Het past de doorstroomopening automatisch aan de winddruk aan, terwijl de bewoners zelf traploos de hoeveelheid buitenlucht kan instellen. De vorm van de instroomopening aan de binnenkant zorgt ervoor dat de verse buitenlucht zich optimaal mengt met de binnenlucht. Zo krijgt de bewoner een gezond en comfortabel binnenklimaat. Voor projecten in lawaaiige omgevingen komt MultiWindow in meer of minder geluiddempende uitvoeringen die kleinere afmetingen meekrijgen dan een gemiddelde suskast.

Zeeburgereiland

In het geval van het project Zeeburgereiland Blok 10 is de toepassing verkocht aan de hand van de eerste versie van Multiwindow. Aannemer HSB zorgt hierbij voor de bouw, het ontwerp komt van het architectenbureau Arons en Gelauff. Vanaf juli 2017 wordt Multiwindow met een aluminium profiel geproduceerd, over zo’n 2 jaar komt een kunststof variant op de markt.