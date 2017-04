Stadskantoor Venlo wint Amerikaanse Architectuurprijs

Het ontwerp voor het Stadskantoor Venlo heeft een prijs gewonnen voor het beste overheidsgebouw bij de Amerikaanse A+Awards.

Het door Kraaijvanger Architects ontworpen stadskantoor is ontwikkeld volgens de Cradle to Cradle-filosofie en stond onder andere in de schijnwerpers tijdens de Experience Tour van het C2C-Congress Venlo. Het gebouw ging in de categorie Beste Overheidsgebouw met zowel de jury- als de publieksprijs aan de haal.

“We wisten dat we met dit gebouw iets bijzonders neergezet hebben, maar het is fantastisch met deze award erkenning voor de ontwerpkwaliteit te krijgen”, aldus architect Hans Goverde. We zijn ontzettend trots dat we hebben kunnen laten zien dat duurzaamheid en esthetiek hand in hand kunnen gaan en misschien nog wel trotser op de gemeente Venlo die dit project aandurfde.”

Ook wethouder Wim van den Beucken is enthousiast over de erkenning. “Onze medewerkers en bezoekers ervaren dagelijks wat voor een mooi en gezond gebouw dit is. Cradle to Cradle gaat over het toevoegen van waarde. Het is mooi dat deze principes internationaal erkend worden en zeer uitzonderlijk dat zowel de jury als het publiek hiervoor gevoelig zijn.”

Andere genomineerden

De andere genomineerden waren het Palais de Justice in Béziers, Frankrijk, Public Safety Answering Center II in Bronx Country, USA, Criminal Courts for Oral Trials in Pátzcuaro, Michoacán en Mercer Island Fire Station 92 in Mercer Island, USA. Lees meer over het stadskantoor Venlo in het onlangs gepubliceerde artikel over de Experience Tour.

Foto’s: Ronald Tilleman