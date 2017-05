Natuurlijke ventilatie voor zorgbehoevenden

In het centrum van Emmen heeft woningcorporatie Domesta een 24 meter hoge woontoren met 34 appartementen geplaatst. Dit gebouw, dat de naam ZuidEsch heeft gekregen, is vooral bedoeld voor senioren of mensen met een actieve, persoonlijke zorgvraag.

ZuidEsch beschikt over 34 appartementen, waarbij een gezond binnenklimaat en een hoog wooncomfort een belangrijk doel was. De keuze viel hierbij op het concept ‘DUCO at CARE’. Samen met Domesta en architectenbureau COarchitecten zette zonwering- en ventilatiespecialist Duco 2 jaar lang een samenwerking op poten.

Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie

“In samenspraak hebben we het complete gebouw voorzien van een slimme mix van doekzonwering en Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie op basis van CO 2 - en vochtsturing. Hierbij zorgt het DucoTronic System ervoor dat iedereen op elk moment van de dag kan beschikken over gezonde leefomgeving. Dit systeem maakt gebruik van TronicTwin 120 AK, een elektronisch gestuurd ventilatierooster met geïntegreerde zonwering (zie foto). Dit systeem ventileert enkel waar en wanneer nodig en in de juiste hoeveelheid.

Zonwering verbonden met zon- en windautomaat

ZuidEsch beschikt over 212 van deze roosters, waarvan 140 met zonwering. Die zonwering is verbonden met een zon- en windautomaat, die de textieldoeken laat zakken als de zon doorbreekt en automatisch optrekt bij een toenemende windkracht. “De veelzijdigheid van dit concept kwam prima tot uiting in dit project”, vindt marketingmanager Hendrik Dejonghe van Duco. “Er is een groeiende aandacht voor ‘gezondmakende’ technieken en als fabrikant dienen we met onze systemen hierop in te spelen.”

Efficiënte luchtafvoer

Daarnaast heeft Duco elk appartement voorzien van een mechanische DucoBox Focus-ventilatiebox, die instaat voor een efficiënte, zonale luchtafvoer. Dit vermijdt ophoping van vervuilde en vochtige lucht.

Vochtpercentage onder 60%

ZuidEsch is opgeleverd in juni 2015. “Aanvankelijk kende deze woontoren kinderziektes door een te hoge concentratie bouwvocht”, weet Dejonghe. “Maar dankzij een goede werking van het ventilatiesysteem bleek het vochtpercentage al na enkele weken te zijn gezakt van 90% naar ruim onder de beoogde 60%. Dit tot volle tevredenheid van de bewoners.”