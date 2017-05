Bredase flat van het gas af

Auteur: Tim van Dorsten

De warmtelevering van de Moerwijkzicht-flat in Breda gebeurt niet meer via gas. Ruim 70% van de bewoners heeft gekozen om de flat hiervan af te sluiten.

Deze beslissing is een onderdeel van een groot onderhoudsplan met energetische verbeteringen. Alle woningen krijgen een eigen warmte-afleverset, die zorgt voor verwarming en warm water. Ennatuurlijk levert hierbij de warmte, via stadsverwarming. Om daarnaast voor alle bewoners het elektrisch koken mogelijk te maken, krijgen ze van woningcorporatie AlleeWonen gratis een nieuwe elektrische kookplaat en een geschikte pannenset.

Draagvlak van 70% voor woningen zonder gas

De keuze voor de gasafsluiting is mede te danken aan de bewoners zelf. Zo’n 25 bewoners hebben zich ruim driekwart jaar intensief ingezet om de andere bewoners in hun flat, die over 241 appartementen beschikt, op de hoogte te houden van nieuws over dit project. Zij hebben ook een rol gespeeld in het behalen van het 70%-draagvlak: ze hebben ervoor gezorgd dat hun buren naar de modelwoning kwamen voor meer uitleg en de warmte-afleverset kwamen bekijken.

We gaan in de woningen van de mensen aan de slag. Dan is het wel zo prettig dat ze akkoord zijn met de aanpassingen. José Diepstraten, AlleeWonen

Gemeente Breda wil van gas af

“Eigenlijk wilden we alle woningen voorzien van een nieuwe cv-ketel”, vertelt José Diepstraten namens deze corporatie. “Maar regiobreed onderzoeken partijen zoals corporaties en gemeenten namelijk hoe ze de energietransitie vorm moeten geven. Zo wil de gemeente Breda van het gas af. Toen vroegen wij ons af: ‘Wat kunnen we hieraan bijdragen?’ In december hebben we de bewoners een gasloze flat als extra optie gegeven.”

Belang van draagvlak

In haar ogen was het draagvlak erg belangrijk. “We gaan in de woningen van de mensen aan de slag. Dan is het wel zo prettig dat ze akkoord zijn met de aanpassingen. We hebben ze dan ook uitgebreid meegenomen in alle werkzaamheden en de gevolgen. Naast de verduurzaming vonden ze het erg prettig om de bergruimte te kunnen gebruiken, die een cv-ketel anders inneemt.” In plaats van de cv-ketel krijgt iedere woning een warmtewisselaar, die minder ruimte inneemt. De woningen worden aangesloten op het warmtenet en krijgen ieder een eigen warmtemeter en thermostaatklok, waarmee de bewoners zelf de warmte kan regelen. Ze betalen alleen wat ze zelf verbruiken.

Verder: betere gevelisolatie en HR++glas

Het doel van dit onderhoudsplan is dat bewoners kunnen besparen op hun energielasten. Andere maatregelen zijn een betere gevelisolatie, het vervangen van draaiende delen in de gevel, HR++glas en een betere kierafdichting. Met dank aan het pas aangelegde park dat voor de flat ligt, krijg de hele omgeving een groene aanblik. Aannemer Dura Vermeer is inmiddels van start gegaan met de uitvoering. Het streven is om voor de start van het nieuwe stookseizoen, in november 2017, klaar te zijn met het onderhoud.

Regiobreed onderzoeken partijen, zoals corporaties en gemeenten, hoe ze de energietransitie vorm moeten geven. José Diepstraten

Ook 76 eengezinswoningen van gas af

AlleeWonen beschouwt de gasloze Moerwijkzicht-flat als een proefproject in het kader van de energietransitie. “We nemen deze optie nog niet standaard mee in ieder groot onderhoudsproject. We willen afwachten of we bij volgende projecten ook met een goed voorstel kunnen komen, waarmee de bewoners akkoord gaan om over te stappen van gas naar een warmtenet." En toch: in de buurt van deze Bredase flat staan 76 eengezinswoningen, waarvoor binnenkort groot onderhoud gepland staat. Hierbij geldt gasloos als een serieuze optie. "In eerste instantie wilden we deze woningen nul-op-de-meter maken, maar dit bleek te prijzig. Nu onderzoeken we, in gezamenlijk overleg met de bewoners, of het aansluiten op een warmtenet onderdeel van het project wordt. Mocht dit het geval worden, dan krijgen alle woningen een warmte-afleverset in plaats van een nieuwe cv-ketel en worden deze woningen gasloos." Over dit laatstgenoemde project moet de besluitvorming nog plaatsvinden.

Beeld: een impressie van Bureau013 architecten hoe de Moerwijkzicht-flat en de omgeving eruit komen te zien.