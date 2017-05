Voormalige TU-faculteit in Delft nu kantoor voor woningcorporatie DUWO

Na een uitgebreide en duurzame restauratie functioneert de voormalige TU-faculteit Physica en Electrotechniek aan de Kanaalweg in Delft nu als kantoor voor woningcorporatie DUWO. Daarnaast biedt het gebouw huisvesting aan internationale studenten.

Rijksmonument Kanaalweg 2b is in 1903 gebouwd als laboratorium van de afdeling Physica en Electrotechniek. Karakteristieke elementen, zoals de glas-in-loodramen, de gewelfde plafonds en de ruime verdiepingshoogte bepaalden de sfeer in het gebouw. Door de jaren heen heeft het gebouw echter aanpassingen ondergaan en verkeerde in vervallen staat. Maar onder nieuwe lagen verf, oude vloerbedekking en verlaagde plafonds bleken prachtige neogotische kwaliteiten verborgen te liggen.

Behoud van exterieur

Architectenbureau DP6 maakte een ontwerp voor de herbestemming waarbij de 47 zelfstandige woningen van het PhD House uitzicht hebben over het Schiekanaal. De aanpak van de herontwikkeling is gericht op maximaal behoud van het exterieur en doelgerichte strategische ingrepen in het interieur. Aan het exterieur is zeer terughoudend ingegrepen om een maximale aansluiting met de historische stedelijke omgeving te behouden.

Grotere ruimtes

Voor de restauratie van het interieur is zorgvuldig gekeken naar wat oorspronkelijk en wat later toegevoegd is. Zo is een gedeelte van de binnenwanden in een latere periode geplaatst. Deze konden verwijderd worden waardoor er grotere ruimtes ontstonden en het gebouw ruimtelijker is geworden. Ook zijn de verlaagde plafonds weggehaald zodat de originele troggewelven zichtbaar werden en zijn de originele terrazzo vloeren zichtbaar gemaakt. Op verschillende plekken in het gebouw zijn doorbraken en scheidingen gemaakt, afgewerkt met stalen kozijnen.

BaOpt-systeem toegepast

Bouwfysische kwaliteiten van het honderd jaar oude gebouw zoals de massa en verdiepingshoogten zijn aangevuld met technische oplossingen uit de 21e eeuw, zodat comfort en duurzaamheid samen gaan met behoud van de monumentale waarden. Het binnenklimaat is verbeterd door alle binnenramen van de gevelkozijnen te vervangen door geïsoleerde beglazing. Daarnaast is er gekozen voor het zogenaamde BaOpt systeem: door de lichte overdruk zijn voorzetramen voor de glas-in-loodramen overbodig. De woningen zijn uiteindelijk zelfs met een energielabel B gerealiseerd, onder andere door binnen de zeer krappe spouw van de dubbele ramen elektrisch bestuurbare zonwering op te nemen en 175m2 PV-panelen op het platte dak te plaatsen.

Zelf beoordelen? Dat kan hier op de Happy Building Index.

Bron: DP6

Foto: Gerard van Beek