De Paleistuinen in Utrecht vult Sustainable Development Goals in

De verkoop van het project ‘De Paleistuinen’ in Utrecht is gestart. Ballast Nedam Development ontwikkelt de 18 villa’s in Parkwijk Utrecht, ten noorden van de Burgemeester Middelweerdbaan.

De woningen liggen aan de zuidrand van het Maximpark en voor de architectuur is gekozen voor de stijl van ‘Art Nouveau’. Het project Paleistuinen geeft invulling aan de doelen die in de Sustainable Development Goals worden genoemd. Ballast Nedam ondertekende recentelijk deze doelstellingen, ingesteld door de Verenigde Naties. De organisatie rolt de aanpak, het invullen van doelen in de Sustainable Development Goals, verder uit op meerdere projecten.

EPC 25% lager dan voorgeschreven

Geïnteresseerden kunnen zich via een website inschrijven op de woningen. De verkoopmanifestatie vindt plaats op zaterdag 13 mei van 11.00 – 13.00 uur bij Beumer Garantiemakelaars aan de Meerndijk 4 in De Meern. De koopsommen variëren van € 585.000 tot € 759.000 vrij op naam en zijn minimaal 190 m2 groot. De EPC is 25% lager dan voorgeschreven.

Er zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen te noemen die standaard onderdeel zijn van het project. Zo voorzien de woningen voor een groot deel in de eigen elektriciteitsbehoefte, wordt de emissie van schadelijke stoffen naar grondwater beperkt door geen gebruik te maken van koper, zink of lood en wordt gebruikgemaakt van waterbesparende kranen door het gebruik van water te minimaliseren. Daarnaast kunnen kopers kiezen voor aanvullende maatregelen zoals een sedumdak, extra pv-panelen op het dak of veranda en een 50% lagere EPC.