Multifunctionele nieuwbouw Driestar College

De nieuwbouw van het Driestar college, een kleinschalige christelijke school voor 450 leerlingen, is klaar. In het ontwerp zijn verschillende functies samengebracht zoals het kleurrijk schoolgebouw, sportzalen, een hoofdkwartier voor de basketbalvereniging BS Leiden en parkeergelegenheid. Opmerkelijk zijn de multifunctionele spotzalen en het gebruik van natuurlijke materialen en duurzaam marmoleum.



Het gebouw is modern en past met haar bakstenen gevels in het Houtkwartier. De school heeft een prachtige aula en een schoolplein op het dak van de parkeergarage. Via dit dak lopen leerlingen zo naar de sportzaal. Het pand past bij het Driestar College, dat zich sterk maakt voor een kleinschalige omgeving waarin leerlingen zich veilig en gekend voelen, en waar relatief heel veel kinderen slagen voor hun examens.

Het ontwerp voor het nieuwe gebouw is van Architectenburo Roos Ros Architecten dat een uitdaging vond in het feit dat de ruimte om te bouwen zeer klein was. Het bureau heeft gekozen voor heel veel natuurlijke materialen als hout, glas, steen, beton en bijvoorbeeld ook het duurzame Marmoleum van Forbo Flooring op de vloer. Bij de in- en uitgangen liggen grote Coral schoonloopmatten die tot 94 procent van het ingelopen vuil en vocht tegenhouden en zo de school netjes schoon houden. De natuurlijke insteek zorgt ook voor een goede akoestiek en een fijn binnenklimaat.

Multifunctionaliteit

De sportzalen zijn multifunctioneel. Overdag worden de zalen gebruikt door de school en ’s avonds en in het weekend door BS Leiden. Voor de Leidse basketbalvereniging wordt de accommodatie de hoofdlocatie en zij krijgen daarom ook een eigen kantine in het gebouw.

Het nieuwe gebouw van het Driestar College en de sportaccommodatie zijn een onderdeel van de wijkontwikkeling Houtkwartier/ Dieperhout. Dit bestaat naast dit project uit de ontwikkeling van woningbouw en een parkeervoorziening voor het Diaconessenhuis.