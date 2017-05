Demontabele judoaccommodatie op Papendal

Auteur: Gerrit Tenkink

Sportcentrum Papendal beschikt sinds kort over een nieuwe topsportaccommodatie voor judoka’s. Een bijzondere hal, vanwege het demontabele karakter en de korte bouwperiode. Demontabel-bouwenspecialist Neptunus bouwde de judoaccommodatie in slechts enkele weken.

De hal is vernoemd naar 2-voudig Olympisch judokampioen Wim Ruska. Met de opening van deze Ruskahal kunnen de plannen van Judo Bond Nederland gestalte krijgen. Sinds september 2016 is het fulltime judoprogramma actief op Sportcentrum Papendal. Een eigen accommodatie was daarbij noodzakelijk.

Houten bouwconstructie

Qua uitstraling, comfort en gebruikersgemak is de hal vergelijkbaar met een ‘vaste’ topsportaccommodatie. De demontabele hal heeft een afmeting van 24 meter bij 48 meter en is opgebouwd uit 3 verdiepingen met een totale hoogte van 12 meter. Hierin zijn de dojo (sportzaal), medische ruimten, een tribune, douche- en kleedruimten en kantoren zijn ondergebracht. Hierdoor is er ruim 2.500 vierkante meter ruimte beschikbaar voor de sporters, hun begeleiding en overige topsportgebruikers. In de dojo is een unieke houten bouwconstructie gerealiseerd, die maar liefst 18 meter overbrugt. Het hout geeft de hal een prachtige uitstraling.

De hal is volledig demontabel. Het gehele gebouw hebben we in elkaar gezet met bouten en moeren.' Dorrie Eilers, Neptunus

Volledig demontabel met hergebruik materialen

De Ruskahal op Papendal behoort tot de meest duurzame demontabele gebouwen van Nederland. Neptunus ontwikkelde het bouwsysteem ‘Flexolution’, dat voldoet aan de strengste energie- en milieunormen volgens het Bouwbesluit. De accommodatie is in enkele weken gebouwd, waarna het gebouw volgens de wensen en eisen van Sportcentrum Papendal in korte tijd volledig werd uitgerust en ingericht. “We plaatsen deze hal voor een periode van minimaal 10 jaar in opdracht van het sportcentrum Papendal”, zegt Neptunus-directeur Dorrie Eilers. “Na die periode is het mogelijk om het huurcontract te verlengen. Stopt de huur, dan wordt het gebouw gedemonteerd en nemen we alle materialen terug. De hal is volledig demontabel. Het gehele gebouw wordt in elkaar gezet met bouten en moeren. Het gebruik van de haakse slijper of zaag is minimaal. Na afloop van de gebruikersperiode kunnen we alle onderdelen 1-op-1 doorzetten naar een volgend project. Dat kan een sporthal zijn, maar ook een supermarkt, theater of een airportterminal. Alles kan. We bouwen op maat, dus halindeling en inrichting van het gebouw gaat in overleg met de klant. Overigens gebruiken we wel standaardmaten, omdat dit natuurlijk het hergebruik van de materialen vereenvoudigt en uiteraard scheelt in de kosten. Kopen of huren: die afweging maakt de klant. Vaak heeft dat te maken met de periode dat het gebouw dienst moet doen.”

Semipermanente bouw van sportaccommodaties

Elf jaar geleden ging Sportcentrum Papendal een intensieve samenwerking aan met Neptunus ten behoeve van de semipermanente bouw van sportaccommodaties op deze locatie. Eilers ziet dat er ook vanuit andere hoeken, zoals woningbouw en bedrijven, steeds meer vraag komt naar het demontabele bouwen. “Voor wat betreft woningbouw zijn we nu vooral actief in Duitsland, waar nog veel asielzoekers zijn ondergebracht in sporthallen. Op andere plekken in Europa en dus ook in Nederland zien we dat steeds bedrijven geïnteresseerd zijn in semipermanente bouw. Veel bedrijven vinden het lastig om 10 jaar vooruit te kijken. Bij deze demontabele oplossing kan over een aantal jaren heel eenvoudig je ruimte- of huurcontract aangepast worden aan de behoefte, die er op dat moment is. Bovendien zijn er steeds meer bedrijven die zich graag conformeren aan de gedachte dat al het materiaal hergebruikt wordt. Het is zelfs mogelijk om de gebouwen uit te rusten met zonnepanelen, zodat we het energieverbruik nog verder kunnen minimaliseren.”

Foto bovenaan: In de dojo overbrugt een houten bouwconstructie liefst 18 meter.