Eerste slimme gelijkstroomappartement in Eindhoven op Strijp-S

Samen met Bouwinvest Residential Fund bouwt VolkerWessels iCity op Strijp-S in Eindhoven aan het eerste slimme gelijkstroomappartement in Nederland. Het is niet het enige vernuftige stuk techniek in het gebouw, want de intelligente en vrijwel energieneutrale lofts zitten vol met slimme technologie.

Allereerst is het voor het eerst in Nederland dat er in een appartementencomplex gebruik gemaakt wordt van DC (gelijkstroom). Door gebruik te maken van gelijkstroom kan de door de zon opgewekte energie, zonder omzettingen worden gebruikt of worden opgeslagen in accu’s, waardoor energieverliezen tot een minimum worden beperkt. De lofts krijgen bovendien zelflerende en interactieve systemen, die onderling en met bewoners communiceren én zorgen voor een optimale energiehuishouding. Deze systemen worden door de gebruiker aangestuurd middels een app.

Proeftuin

Deze eerste 14 Smart DC woningen vormen een proeftuin. Samen met de bewoners onderzoeken we de nieuwe technieken, efficiency en het gebruiksgemak van de toepassingen. Interactie met bewoners is cruciaal. De bewoners hebben vooraf kunnen aangeven waarom ze graag in deze hypermoderne lofts willen wonen.

Toegevoegde waarde

Via bewonersbijeenkomsten (off- en online) worden over en weer ervaringen gedeeld en de systemen doorontwikkeld. Voor alle partijen is het zo mogelijk inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van deze smart home toepassingen op duurzaamheid en het wooncomfort van de huurder.

Subsidie

Het unieke karakter van de samenwerking tussen techniek en gebruikers wordt onderkend door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO). De pilot wordt door RVO met subsidie ondersteund. Dit project moet resulteren in een marktrijp en toekomstbestendig product waarmee VolkerWessels en haar partners een significante bijdrage kunnen leveren aan de duurzame economie.

Breed team

Om het project tot een succes te maken werken meerdere vooruitstrevende organisaties samen om de technische systemen goed op elkaar én op de woonwensen van de bewoners aan te laten sluiten. De samenwerkende organisaties zijn: ABB, Direct Current, Van Mierlo Ingenieursbureau, Enervalis, OpenRemote en VolkerWessels ondernemingen Stam +de Koning Bouw, SDK Vastgoed en en HOMIJ Technische Installaties. Deze ondernemingen zijn vanwege hun complementaire specifieke expertise en oplossingen in samenwerking met strategisch adviesbureau Chematronics bij elkaar gebracht.

Bij de geplande oplevering in juni zijn de SMART DC lofts qua functionaliteit nog gelijk aan de andere lofts van Blok61. In overleg met bewoners worden stapsgewijs DC en Smart functionaliteiten geïmplementeerd en getest.

Bron: VolkerWessels