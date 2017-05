Duurzame stadswoningen en appartementen in Leidsche Rijn Centrum

Naast het kernwinkelgebied in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht komen 125 stadswoningen en appartementen. De beoogde EPC voor de woningen is -0,3 en het project heeft een totale omvang van ruim € 40 miljoen. De bouw start medio 2018.

Heijmans heeft de opdracht gegund gekregen onder andere op basis van de duurzaamheid van het plan. Er wordt gekozen voor een combinatie van maatregelen zoals pv-cellen op het dak en de gevel om een EPC te halen van -0,3.

Optimaal gebruik van hoogteverschil

Verder betrokken bij de realisatie van het project zijn diederendirrix architecten, Bedaux de Brouwer architecten en HiberinkBosch architecten. Landscape Interventions (LINT) is verantwoordelijk voor het ontwerp van de binnentuinen en het stedenbouwkundig plan is van Jo Coenen Architects & Urbanists.

Opvallend is het hoogteverschil in het gebied, waar het ontwerp optimaal gebruik van maakt en waarbij het groen van de openbare stadstuin aansluit op de private binnentuinen van het project.