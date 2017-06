Zonne-carport Den Bosch krijgt 640 zonnepanelen

De deels overdekte parkeerplaats bij het nieuwbouwproject Willempoort in Den Bosch krijgt 640 zonnepanelen.

Als een van de grootste overdekte zonne-parkeerplaatsen van Nederland leveren de panelen 172.000 kWh op, genoeg energie voor ongeveer 45 huishoudens per jaar. De elektriciteit wordt ingezet voor onder andere verlichting van ingangen, bergingen en liften van de verschillende woontorens op het terrein. De achterwand van de carport dient als geluidsscherm. Er worden 5 laadpalen in de parkeerruimte geplaatst. Naar verwachting worden vrijdag 2 juni de laatste zonnepanelen gelegd.

Zonne-carport en project Willemspoort

De realisatie van de zonne-carport is in handen van Heijmans, in samenwerking met SolarNRG. Aan de randweg van Den Bosch creëert de aannemer het project Willemspoort, bestaande uit ruim 300 appartementen, verdeeld over 6 gebouwen. De nieuwe appartementen vormen een belangrijke aanvulling op het aanbod van woningen in het middensegment van ’s-Hertogenbosch.

Foto: Heijmans / Maikel Samuels