‘In ieder hoekje houden we rekening met duurzaamheid’

Auteur: Ingrid Rompa

De Goede Doelen Loterijen (Postcode Loterij, VriendenLoterij, BankGiro Loterij) verhuizen volgend jaar naar een duurzaam gebouw, waarin zo min mogelijk energie wordt verbruikt. “We willen natuurlijk beschikbare krachten zoals zonlicht en -warmte en de frisse buitenlucht zo goed mogelijk benutten.”

Dat betekent onder meer zonnepanelen, ramen die open en dicht kunnen, en besparing op energieverbruik door ledverlichting en energiezuinige apparaten. “Hoe minder energie de apparaten verbruiken, hoe minder je hoeft te corrigeren met installaties”, vertelt Ron van der Plas van Halmos Installatie adviseurs. “Dat is precies wat we willen; dat is de basis.”

Adviezen over technische voorzieningen

Halmos Installatie adviseurs geeft adviezen omtrent alle (duurzame) technische voorzieningen van het pand. Het bureau heeft ook het klimaatconcept en de technische installaties ontworpen. Momenteel controleert en begeleidt ze de uitvoering ervan. “Met computersimulaties is door Halmos het gebruik, de bouwfysische werking van het gebouw en de werking van de installaties uitgebreid gesimuleerd. Aan de hand van deze simulatietechnieken is het ontwerp en de regeling geoptimaliseerd. Hierdoor zijn de prestaties vooraf getoetst.”

Lucht door gebouw transporteren

Het luchtsysteem is zodanig ontworpen dat je met heel weinig weerstand de lucht door het gebouw kunt transporteren, licht Van der Plas toe. “Alle lucht die we het kantoor in blazen, wordt vanuit het Atrium afgezogen. Hierdoor heb je minder afzuigkanaalwegen nodig en is er meer ruimte voor toevoerkanalen. We ventileren echter nooit meer dan noodzakelijk, want dat kost energie.” Ook over de ventilatie is goed nagedacht. “We hebben een hybride ventilatiesysteem. In de zomer kunnen de ramen open, maar in de winter is de ventilatie mechanisch. Dat gebeurt ook als het ’s zomers erg warm is. Het prettige van mechanisch ventileren is, dat je de energie kunt terug winnen.”

Hoe minder energie de apparaten verbruiken, hoe minder je hoeft te corrigeren met installaties. Ron van der Plas, Halmos Installatie adviseurs

Gebouw als thermosfles

Om het gebouw op temperatuur te houden, wordt isolatie toegepast. “We maken een soort thermosfles van het pand. Dat betekent 3-dubbel glas, goede gevelisolatie en dakisolatie. Zo hoef je maar heel weinig te verwarmen.” Voor het verwarmen en koelen van het gebouw worden klimaatplafonds gebruikt. “Dat zijn metaalachtige plafonds waardoor je water laat stromen. In de winter is het plafond iets warmer dan de ruimtetemperatuur. Hierdoor staat het warmte af. In de zomer is het iets kouder, waardoor het kou afgeeft. Ons bureau past dit zeer vaak toe. Met een graad of 30 kun je al verwarmen en met een graad of 15 kun je het gebouw koelen.” Het zijn watertemperaturen die heel dicht bij de natuur liggen, knikt Van der Plas. “Een veel toegepaste techniek hierbij is bodemopslag, gecombineerd met warmtepompen. Hiermee kunnen we heel energiezuinig dat beetje warmte en koude opwekken dat het gebouw nodig heeft.”

Extra groot leidingsysteem

De leidingsystemen voor het transporteren van water voor de ventilatie, de koeling en verwarming in het duurzame kantoorpand zijn extra groot. “Dit doen we om de weerstand zo klein mogelijk te maken. De pompenergie voor het watertransport is op deze manier zo laag mogelijk en daarmee dus ook het energieverbruik. De elektriciteit die nodig is, wordt opgewekt door de 950 m2 zonnepanelen op het dak. Deze toepassing zorgt er onder meer voor dat het gebouw energieneutraal is.”

Het is belangrijk dat het gebouw waterneutraal is, omdat water zuiveren heel veel energie kost. Ron van der Plas

Waterneutraal pand

Daarbij is het pand ook waterneutraal. “We vangen regenwater op, dat vervolgens de daktuin en al het groen rondom het gebouw bevloeit. Daarnaast wordt het water ook gebruikt om de toiletten door te spoelen. Het is belangrijk dat het gebouw waterneutraal is, omdat water zuiveren heel veel energie kost. Daarna moet het worden getransporteerd, et cetera. Het is bovendien beter om water op locatie te houden in verband met uitdroging van de bodem. Er is dus geen hoekje in en om het gebouw waar geen rekening wordt gehouden met duurzaamheid.”

Beeld bovenaan: artist impression van het nieuwe gebouw van Goede Doelen Loterijen (Bron: Benthem Crouwel architecten). Enkele maanden geleden besteedde DuurzaamGebouwd.nl aandacht aan de gedeeltelijke sloop van dit pand in het artikel '2e kans voor leegstaand pand'.