Renovatie van zorggroep in Hoensbroek

Na 3 jaar renoveren werd het pand van Adelante Zorggroep in Hoensbroek feestelijk heropend. Bijzonder aan de renovatie is onder andere de lichtsturing in de aula aan de hand van vooropgestelde scenario’s, te bedienen via touchscreens.

Bij de renovatie is duurzame led-verlichting aangebracht en de klimaatbeheersing kan per kamer geregeld worden. Architect Widdershoven Architecten uit Kerkrade is verantwoordelijk voor het ontwerp van het vernieuwde gebouw voor de zorggroep, dat moet aansluiten op de zorgbehoeften van de toekomst.

Multifunctioneel met healing environment

Installateur ENGIE Services Zuid werkt hier samen met Adelante Zorggroep om het binnenklimaat comfortabel te maken. GIA systems is betrokken bij het project op het gebied van licht. Zij levert onder andere DALI gateway, 4 relais en meer. De lichtsturing in de aula verloopt via touchscreens, om energie te besparen met een zo groot mogelijk comfort.

BAM Utiliteitsbouw Regio Zuid was verantwoordelijk voor de realisatie van het centrum. Beoogd bij de (ver)bouw was een healing environment, met onder andere een nieuwe entree, een betere logistiek en de toepassing van multifunctionele ruimtes. De primaire processen liepen door gedurende de renovatie.