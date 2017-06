Goede luchtkwaliteit in volledig elektrische Grijze Silo

De afgelopen 2 jaar is de Grijze Silo in Deventer getransformeerd van een vervallen blikvanger in een gemoderniseerd stadsicoon.

Deze 51 meter hoge silo uit 1961 beschikt inmiddels over een woning op de bovenste etage. Op de begane grond zit het architectenbureau Studio Groen+Schild, met een werkruimte en een atelier. In een deel van de ruimte kunnen ook lezingen, exposities en andere bijeenkomsten worden gehouden.

Goed binnenklimaat en duurzaamheid centraal

In de eindfase van de transformatie is WOLF Energiesystemen benaderd om mee te denken in een totaalconcept voor de woning en het architectenbureau, waarin een goed binnenklimaat en duurzaamheid centraal stonden. Dit heeft geresulteerd in onder meer een CFL-ventilatieunit met een hoogrendement warmteterugwinning. Hiermee kan de temperatuur nauwkeurig worden geregeld als geen volledige warmteterugwinning wenselijk is, zoals in het voor- en najaar. De ingebouwde CO 2 -sensor stemt de luchthoeveelheid automatisch af en doseert dit op het aantal personen in de ruimte, om zo de luchtkwaliteit optimaal te houden en het energieverbruik nog verder te reduceren.

Volledig elektrisch dankzij warmtepomp

Verder maakt de BWL-1S warmtepomp onderdeel uit van dit concept. Deze pomp haalt energie uit de buitenlucht om zo de Grijze Silo de verwarmen en te koelen. De warmtepomp is aangesloten op de koelbatterij van de warmteterugwinunit, maar ook op de 2 verdelers voor de vloerverwarming en -koeling. Hiermee kan per verdieping de temperatuur geregeld worden. Dit gebouw beschikt niet over een gasaansluiting, maar is volledig elektrisch. De bediening van dit klimaatsysteem vindt plaats aan de hand van een WOLF Smartsett app of via een website.

Havengebied Deventer

De Grijze Silo staat in het Havenkwartier Deventer. Dit gebied kent naast de werkzame binnenhaven een combinatie van industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca, bouwen en wonen. De naastgelegen Zwarte Silo staat inmiddels bekend als Fooddock en huisvest ondernemers met een passie voor voedsel.