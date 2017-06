High-end luchtfilter voor gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar zet met haar duurzaamheidsprogramma groot in op het terugdringen van de CO 2 -uitstoot. Op basis van een aantal speerpunten wil de gemeente de uitstoot in 2020 flink verminderd hebben. Een high-end luchtfilter van Duurzaam Gebouwd-partner AFPRO Filters zorgt voor energiebesparing en een gezond binnenklimaat in het gerenoveerde stadskantoor.



Rob Kreeberg, coördinator onderhoud en projecten vastgoed van de Gemeente Alkmaar: “De hele regio is aan het verduurzamen. Samen met de ondernemers werken wij aan een leefbare en gezonde stad. Als gemeente spelen we daarin een belangrijke rol. Niet alleen omdat we zelf veel vastgoed bezitten, maar ook omdat we de ervaring die we op deze manier opdoen weer delen met de ondernemers.” Onlangs is het stadskantoor van de gemeente verbouwd. “Bij onderhoud of verbouwingen bekijken we altijd of we kunnen verduurzamen. Mogelijkheden tot verbeteren nemen we dan meteen mee in de werkzaamheden. Het zoeken naar duurzame alternatieven en manieren om energie te besparen zit eigenlijk in ons DNA.”

Energiebesparing door nieuw luchtfilter

Tijdens de verbouwing van het stadskantoor is de klimaatinstallatie geoptimaliseerd en is het verbouwde gedeelte aangesloten op de warmte-koudeopslag. ENGIE plaatste een extra luchtbehandelingskast en de gemeente koos voor het gebruik van een nieuw energiezuinig luchtfilter. Niels de With, contractmanager bij ENGIE: “Als Technisch Dienstverlener denken we met onze klanten mee en proberen op ons vakgebied de beste integrale oplossing te bieden. We werken hierbij al lange tijd samen met AFPRO Filters omdat we over de kwaliteit en service zeer te spreken zijn. Voor het project bij de Gemeente Alkmaar heb ik samen met hen gekeken of we een extra slag konden slaan. Een nieuw type energiezuinig luchtfilter bleek een prima aanvulling op het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Alkmaar.“

Kreeberg: “AFPRO heeft destijds voor ons project een life cycle cost calculation uitgevoerd. Uit het rekenmodel blijkt dat de energieconsumptie sterk wordt verminderd met als gevolg een sterke reductie van de CO 2 -uitstoot en een behoorlijke overall kostenbesparing als we overstappen op een ander luchtfilter.” Het CS98-filter kent een veel lagere luchtweerstand, waardoor de motor in de luchtbehandelingskast minder hard hoeft te werken om de gewenste hoeveelheid lucht rond te pompen. Dit resulteert in een behoorlijk lager energie verbruik. Bijeenkomend voordeel: Omdat het filter exact dezelfde afmetingen heeft als een conventioneel filter, zijn aanpassingen aan de luchtbehandelingskast niet nodig. Enkel het filter vervangen volstaat.

Schoner binnenklimaat

Een tweede voordeel van dit filter is dat het veel meer van het schadelijke fijnstof tegenhoudt. De With: “Het stadskantoor ligt letterlijk boven een druk kruispunt in het hart van de stad. Het optrekkend verkeer zorgt voor veel uitstoot van fijnstof en andere luchtvervuiling. Natuurlijk hebben we hier vanaf het begin rekening mee gehouden. Door het vervangen van de luchtfilters voeren we nu een extra verbeterslag uit. De luchtkwaliteit steekt inmiddels ver uit boven de norm. Dit past perfect binnen het beleid van ENGIE van verantwoord en duurzaam ondernemen”. Kreeberg: “Dit luchtfilter heeft alleen maar voordelen: het energieverbruik neemt af, terwijl de kwaliteit van de binnenlucht verder verbetert. Dit is een win-winsituatie waar ik niet lang over hoef na te denken.”

Ook over de samenwerking met AFPRO Filters is Kreeberg erg te spreken: “We werken al lang samen. Het is een Alkmaars bedrijf dat grote successen heeft geboekt in de ontwikkeling van luchtfilters. De filters presteren goed en dat tonen zij ook gewoon cijfermatig aan. De samenwerking is prima en over de service ben ik zeer tevreden.”